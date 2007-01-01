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Общество

Геннадий Новосельцев: С Днем города, калужане!

Председатель Законодательного собрания Калужской области поздравил калужан с Днем города.
09:09 сегодня
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Дорогие калужане!

Поздравляю вас и всех, кто искренне любит гостеприимную Калугу, с Днём города!

У нашей региональной столицы богатая история. В мирное время калужане добросовестно трудились на благо всей страны, строили и созидали. В годы тяжёлых испытаний они отважно защищали родную землю.

Мужество и героизм наши воины демонстрируют и сейчас. Здесь, в тылу, их поддерживают тысячи горожан – нескончаемым потоком идёт на фронт всё самое необходимое, собранное вами, уважаемые калужане. Вместе мы преодолеем все испытания, вместе победим!

Дальнейшее развитие Калуги во многом зависит от каждого из нас. Только общими усилиями мы сделаем её комфортнее и уютнее.  Давайте и дальше вместе будем преображать наш любимый город!

Всем калужанам хочется пожелать мира и благополучия. Пусть в ваших семьях царит любовь, а ваши дома наполняет счастье. Городу желаю не сбавлять темпов развития, сохраняя свое обаяние и красоту.

С праздником!

Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев, депутаты регионального парламента.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
...
Происшествия
Опубликованы видео уничтожения беспилотников над Калугой
20:12 30.08
2 6980
ILR

Ну всё, я спокоен - теперь работа закипит...

...
Общество
В Калуге появился новый заместитель городского головы
19:37 30.08
1 1035
ILR

Получив огромную порцию матюков от жителей, увидел - ну наконец-то сняли асфальт на улице Билибина (от Московской площади до Ленина). Ну думаю, ко дню города то точно сделают. А, нет - нужно опять определённое количество матюков что-бы заасфальтировать и с днём города это никак не связано.😪

...
Авто и транспорт
Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города
19:29 30.08
6 2463
ILR

Этим людям слово "стыдоба" неведомо. Всё заточено на то, как-бы хапнуть побольше и постоянно врать, врать и врать. Ну и конечный результат никому не интересен, кроме жителей.

...
Авто и транспорт
Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города
19:24 30.08
6 2463
kaluga2

Первую машину на въезде на видео снимите для истории.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Что творится на Синих мостах накануне утреннего открытия движения
19:19 30.08
1 2136
Bungee

Крендель на ГАЗике задрал уже всех - во все дырки лезет! Отдал бы ребятам на СВО - больше бы толку было!

...
Праздники
Опубликована полная афиша Дня города Калуги - 2024
15:11 30.08
2 19891
Артур

Уважаемый "голова" напишите по собственному будьте мужиком.. стыдоба ....

...
Авто и транспорт
Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города
14:53 30.08
6 2463
ecilop

сам себя не похвалишь- никто не похвалит!!!!!!

...
Статьи, аналитика, репортажи
Зачем Михаил Мишустин приезжал в Калугу
14:07 30.08
1 863
mik27

Постоянно проходимцев каких то нанимают. Может к новому году успеют.

...
Авто и транспорт
Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города
13:46 30.08
6 2463
geroi-nashego-vremeni

А Синие мосты успели? весь город в руинах..... про ул. Чижевского вообще молчу, и никому нет бела, что дорога не пригодна к использованию, на протяжении нескольких лет.

...
Авто и транспорт
Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города
13:26 30.08
6 2463
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
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