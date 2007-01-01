Геннадий Новосельцев: С Днем города, калужане!

Председатель Законодательного собрания Калужской области поздравил калужан с Днем города.

Дорогие калужане!

Поздравляю вас и всех, кто искренне любит гостеприимную Калугу, с Днём города!

У нашей региональной столицы богатая история. В мирное время калужане добросовестно трудились на благо всей страны, строили и созидали. В годы тяжёлых испытаний они отважно защищали родную землю.

Мужество и героизм наши воины демонстрируют и сейчас. Здесь, в тылу, их поддерживают тысячи горожан – нескончаемым потоком идёт на фронт всё самое необходимое, собранное вами, уважаемые калужане. Вместе мы преодолеем все испытания, вместе победим!

Дальнейшее развитие Калуги во многом зависит от каждого из нас. Только общими усилиями мы сделаем её комфортнее и уютнее. Давайте и дальше вместе будем преображать наш любимый город!

Всем калужанам хочется пожелать мира и благополучия. Пусть в ваших семьях царит любовь, а ваши дома наполняет счастье. Городу желаю не сбавлять темпов развития, сохраняя свое обаяние и красоту.

С праздником!

Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев, депутаты регионального парламента.