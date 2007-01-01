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Общество

В Калуге проходит акция «Собери ребёнка в школу»

09:03 сегодня
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Её ежегодно проводит партия «Единая Россия» для поддержки многодетных и малообеспеченных семей, детей участников специальной военной операции, детей-сирот и детей-инвалидов. Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат Гордумы Эльвира Капитонова передали пяти семьям, проживающим в микрорайоне «Кошелев», подарочные наборы с необходимыми канцтоварами: тетрадями, блокнотами, альбомами для рисования, ручками, карандашами, фломастерами, красками, линейками и обложками. Депутаты пожелали юным калужанам успехов и отличной учёбы.

- Акция «Собери ребёнка в школу» проходит по всей стране и уже стала нашей доброй традицией. Калужское отделение партии «Единая Россия»  активно участвует в акции, это доброе дело поддержали депутаты Городской Думы Калуги. На Правобережье проживает много молодых семей, много детей школьного возраста. За последние годы здесь построено три новых школы и все они уже заполнены. Вместе с депутатом Эльвирой Капитоновой приобрели наборы школьных принадлежностей и передали нуждающимся семьям, – прокомментировал Юрий Моисеев.

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