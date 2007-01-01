В Калуге проходит акция «Собери ребёнка в школу»
Её ежегодно проводит партия «Единая Россия» для поддержки многодетных и малообеспеченных семей, детей участников специальной военной операции, детей-сирот и детей-инвалидов. Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат Гордумы Эльвира Капитонова передали пяти семьям, проживающим в микрорайоне «Кошелев», подарочные наборы с необходимыми канцтоварами: тетрадями, блокнотами, альбомами для рисования, ручками, карандашами, фломастерами, красками, линейками и обложками. Депутаты пожелали юным калужанам успехов и отличной учёбы.
- Акция «Собери ребёнка в школу» проходит по всей стране и уже стала нашей доброй традицией. Калужское отделение партии «Единая Россия» активно участвует в акции, это доброе дело поддержали депутаты Городской Думы Калуги. На Правобережье проживает много молодых семей, много детей школьного возраста. За последние годы здесь построено три новых школы и все они уже заполнены. Вместе с депутатом Эльвирой Капитоновой приобрели наборы школьных принадлежностей и передали нуждающимся семьям, – прокомментировал Юрий Моисеев.
Через два дня после кровопролитного Бородинского сражения армий генералов Раевского и Багратиона с неприятелем, в котором Наполеон потерял убитыми 58 тысяч солдат, и 47 генералов и марш-маневра русской армии до села Тарутина, главнокомандующий М. И. Кутузов написал письмо калужскому гражданскому губернатору П. Н. Каверину об объявлении Калужской губернии на военном положении от 28 августа 1812 г. № 118....
22-30 люди едут с работы,кто?На заводах с 4 до 12 вторые смены,да и большинство заводов, обеспечивают такси своим сотрудника в вечерние смены,ТРЦ все закрыты уже после 10,магазины подавно все до 7-8 вечера.Скорее едут на общественном едут отдыхать в центр города,и то молодь одна,ибо те кто работает,они отдыхают дома.....
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