Массовые проверки строителей прошли в Калуге
Сотрудники полиции побывали на 89 стройплощадках, рассказали 27 августа в УМВД.
В отделения доставили 60 человек.
23 иностранца нарушили правила пребывания в России.
16 мигрантов незаконно работали в Калуге.
На нарушителей составили административные протоколы.
Также возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы РФ.
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Лента комментариев
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Это импотенция в области управления городским хозяйством, прикрытая старыми добрыми советскими традициями. В случае госсобственности, как при советах, это имело смысл, не важно как переставляется раб сила - с завода отправляли в колхоз или на стройку - все в итоге работали на государство. Сейчас частное предприятие путём "переговоров" заставили "взять шефство над парком", в убыток себе они делать это не будут, просто включат затраты в стоимость своей продукции и конечный потребитель заплатит рублём....
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