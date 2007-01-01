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Общество

Массовые проверки строителей прошли в Калуге

Сотрудники полиции побывали на 89 стройплощадках, рассказали 27 августа в УМВД.
Дмитрий Ивьев
16:06 сегодня
0 370
Фото: УМВД по Калужской области.
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В отделения доставили 60 человек.

23 иностранца нарушили правила пребывания в России.

16 мигрантов незаконно работали в Калуге.

На нарушителей составили административные протоколы.

Также возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы РФ.

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