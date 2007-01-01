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Общество

Компания ОБФ провела III Фестиваль «Бумажное сердце» в Калужской области: более 5 000 человек посетили бумажный мир, построенный в рамках мероприятия

16:24 сегодня
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24 августа Компания ОБФ, один из ведущих игроков на российском рынке целлюлозно-бумажной продукции, провела в пос. Полотняный Завод Калужской области, где более 300 лет назад зародилась бумажная промышленность, III отраслевой Фестиваль «Бумажное сердце». Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры и туризма Калужской области, администрации Дзержинского района и парк-отеля «Гончаровъ».

Площадка музея-заповедника «Полотняный Завод» на один день превратилась в многогранный бумажный мир. Основной локацией стал Пушкинский парк. Стартовало мероприятие с масштабного флешмоба, в котором приняли участие все гости, пришедшие на поле. Под гимн мероприятия они выстроились, сформировав сердце - символ Фестиваля. На этой же площадке артисты в костюмах из бумажных изделий показали перформанс, в основе которого лежала удивительная история о возникновении бумаги - материале, который сопровождает нас на протяжении всей жизни.

Затем гости собрались вокруг арт-объекта – гигантского бумажного сердца, заставив его биться силой мысли и теплом сердец всех участников Фестиваля. А помогал им в этом бумажный Центр «НИИ. Сердца» от уличного театра «Картония». Их творческая лаборатория - одна из самых ярких локаций Фестиваля. Она стала настоящим пространством творческой свободы. Здесь можно было проверить сердечный ритм на огромном бумажном кардиомониторе и замерить уровень сердечности гигантским бумажным стетоскопом. Гости лаборатории одновременно играли, импровизировали, решали нестандартные задачи, творили, а в итоге создали впечатляющее бумажное шествие.

«Мы здесь впервые. На фестиваль пришла больше из-за ребенка. Но оказалось, что это такой интересный формат. Здесь так много творчества, креативного подхода. Замечательное мероприятие. Обязательно придём в следующий раз и возьмем друзей», - поделилась впечатлениями Светлана Краснова, участница Фестиваля.

Еще одной точкой притяжения стал бумажный город – миниатюра Калуги. Здесь из бумаги были воссозданы известные архитектурные памятники: гостиный двор, музей истории космонавтики, калужский драматический театр, Храм Иоанна Предтечи, музей бумаги «Бузеон», историческое здание железнодорожного вокзала, а также две бумажные фабрики Компании ОБФ: Полотняно-заводская бумажная мануфактура и Троицкая бумажная фабрика. При открытии бумажного города в его основание был заложен бумажный камень, а на здании ж/д вокзала запущены часы, символизирующие запуск бумажного города. После этого все желающие, вооружившись кистями и красками начали его разрисовывать.

«Я разукрашивал музей бумаги «Бузеон». Для него выбрал самые яркие краски. Мне кажется, что получилось очень красиво. Теперь он выглядит, как волшебное место. Попросил маму меня с ним сфотографировать. Покажу школьным друзьям, хочу, чтоб они его увидели и сказали: «Вау, как здорово!» - рассказал восьмилетний Миша Павлов.

Кроме того, на площадке парка гостей ждали различные мастер-классы, выставка ретроавтомобилей с фриками в бумажной одежде, работала ярмарка мастеров, любой желающий мог посетить фуд-корт, а для тех, кто просто хотел отдохнуть, функционировала лаунж-зона, поудобнее расположившись в которой можно было послушать диджей-сеты, играющие на сцене и посмотреть выступление танцевальных групп.

Не меньшая активность была на площадке музея бумаги «Бузеон». Здесь можно было сдать макулатуру и за это получить тетрадки. Сама же локация имела отсылку к советскому времени, когда сдавать макулатуру было обыденностью.

«Это очень хорошая акция. Я работаю в школе. Мы с детьми всегда принимаем участие в таких мероприятиях. Макулатуру сдаем всей школой. Отлично, что в рамках бумажного фестиваля была такая возможность. Это еще раз напоминает нам о бережливом отношении к природе и осознанном потреблении», - рассказала одна из посетительниц Фестиваля «Бумажное сердце».

Для детей работала анимационная программа, всех желающих угощали бесплатно сладкой ватой. Здесь же на улице можно было попробовать себя в роли бумажника: изготовить собственноручно бумажный лист и сделать тетрадку.

В самом «Бузеоне» целый день проходили бесплатные экскурсии для гостей Фестиваля. Опытные экскурсоводы рассказывали историю возникновения бумаги и показывали редкие экспонаты, которые хранит этот уникальный музей. Кроме этого, гости могли посетить интерактивные эколекции, а также побывать на паблик-токе с художниками МУзея МУсора «МУМУ». На Фестиваль они привезли работы, выполненные из вторичного сырья. В ходе паблик-тока художники рассказали о деталях создания этих необычных арт-объектов.

Вечером началась основная музыкальная программа. На большой сцене в Пушкинском парке выступила группа "Штрихи", а затем резиденты первого канала - группа "Фрукты".

Завершением Фестиваля стал массовый запуск бумажных корабликов в виде сердца со свечой внутри. Ровно тысячу «огоньков» в вечернее время спустили с плавучих беседок в реку Суходрев. Это красивое действие было дополнено волшебной легендой, которую артисты балета исполнили на дамбе у воды.

Фестиваль стал значимым событием для всей бумажной отрасли, объединив профессионалов и энтузиастов со всей страны.

«В этот раз «Бумажное сердце - 2024» посетили более 5 000 тысяч человек. Среди них калужане, туляки, москвичи, нижегородцы, вологодцы, ростовчане, владимирцы, братчане, пензенцы, пермяки, жители Архангельска и даже гости из Беларуси. Нашим проектом мы хотели показать важность бумаги в жизни человека и уникальность этого материала. Судя по счастливым лицам взрослых и детей, нам это удалось. Значит Фестиваль будет жить, а наша креативная команда будет генерировать новые идеи, чтобы удивить вас в следующем году еще больше», - отметил руководитель Компании ОБФ Дмитрий Дулькин.

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