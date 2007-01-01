МТС запустила в Калуге маркетплейс для малого и среднего бизнеса

МТС, цифровая экосистема, запустила собственный маркетплейс цифровых решений для малого и среднего бизнеса. Маркетплейс обеспечит удобный выбор технологий для бизнеса и онлайн-покупки цифровых B2B-продуктов в режиме «одного окна». В будущем на площадке появятся комплексные предложения, рассчитанные для отдельных отраслей и направлений бизнеса, а также персональные рекомендации и консультации виртуального ассистента для предпринимателей.

Платформа разработана продуктовой командой МТС. На витрине размещено более 100 сервисов для бизнеса из экосистемы МТС. Цифровые продукты, работающие на основе Big Data, ИИ и IoT, разделены на категории: это геосервисы, информационная безопасность, связь и интернет, облачные решения, таргетированные рассылки и реклама МТС Маркетолог, искусственный интеллект, совместная работа, коммуникации и «Интернет вещей».

Например, на витрине уже доступно российское программное обеспечение и оборудование по сервисной модели, сервис управления командами «Мобильные сотрудники», интеллектуальное решение для управления встречами и задачами МТС Линк, облачное видеонаблюдение и видеоаналитика.

Платформа позволяет сразу оплачивать товары, либо откладывать их в корзину, чтобы вернуться и оплатить позже. Для удобства навигации разработчики предусмотрели множество фильтров, позволяющих выбирать сервисы, например, по размеру бизнеса, потребностям клиента и отрасли. Благодаря кратким описаниям предприниматель сможет быстро разобраться во всех тонкостях передовых технологий и подобрать подходящие решения в режиме конструктора.

Технологичная платформа гарантирует безопасность и надежность всех операций, а для оформления покупки предпринимателю достаточно ввести всего два реквизита - ИНН и ОГРН. При этом приобрести можно не только сам продукт, но и дополнительные опции к нему в один клик.

«В Калужской области мы наблюдаем высокую деловую активность предприятий малого и среднего бизнеса, которые заинтересованы в развитии своих компаний с помощью современных цифровых решений.С запуском первого на рынке В2В-маркетплейса внедрять цифровые решение в бизнес-процессы станет гораздо проще и быстрее. Тем более, когда речь идет о небольших компаниях, стремящихся развивать свой бизнес за счет технологий. На платформе можно оперативно подобрать для своего дела даже самые сложные технологии, например, на основе искусственного интеллекта или больших данных, которые позволят увеличить прибыль и снизить издержки. А главное – сделать это самостоятельно без траты лишнего времени, исходя из потребностей своего бизнеса», – отметила директор МТС по Калужской области Александра Хахинова.