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Общество

Мишустину показали в Калуге экспозицию форума малых городов

Премьер-министр приезжал в наш город 26 августа.
Дмитрий Ивьев
10:06 сегодня
1 310
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На экспозиции Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» Мишустин особо отметил стенд Свято-Пафнутьева Боровского монастыря.

Глава правительства рассказал, что сам не раз бывал в Боровске и назвал монастырь великолепным памятником. 

Проект благоустройства монастырского сада в этом году участвует в федеральном конкурсе благоустройства. Также там представлены еще 12 проектов Калужской области.

Как отметил губернатор Владислав Шапша, в недавнем голосовании по выбору объектов благоустройства участвовали 140 тысяч калужан.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
shurup

Вообще-то, когда анонсировали проект, предполагалось, что будет 2 моста (по одному в каждую сторону) + глобальная реорганизация движения с расширением прилегающих улиц Тарутинская, Глаголева и прочих. А по итогу мы имеем один узкий мост и туманную перспективу улучшения дорожной ситуации.

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Беня Ли

Из такой-то гимназии. Он, кстати, не первый.

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11:12 сегодня
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maks17

Жаль, что не показали ход реконструкции Синих мостов и не рассказали о всей предистории эпохального события

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Мишустину показали в Калуге экспозицию форума малых городов
10:30 сегодня
1 303
ajax

Вот, это взлёт! Только такого пана директора школе и не хватало! На фоне Зеленова...(( Богатый педагогический опыт, да уж...

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10:26 сегодня
3 4404
Потрачено

Это импотенция в области управления городским хозяйством, прикрытая старыми добрыми советскими традициями. В случае госсобственности, как при советах, это имело смысл, не важно как переставляется раб сила - с завода отправляли в колхоз или на стройку - все в итоге работали на государство. Сейчас частное предприятие путём "переговоров" заставили "взять шефство над парком", в убыток себе они делать это не будут, просто включат затраты в стоимость своей продукции и конечный потребитель заплатит рублём.

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«А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь»

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

За всю жизнь Пушкин был фигурантом 30 дуэлей, правда, подавляющее большинство из них по разным причинам не состоялось. При этом Александр Сергеевич с двадцати шагов попадал пулей в пулю и слыл на редкость метким стрелком.

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27 августа 199 лет назад в Калуге насчитали 300 фонарей
09:37 сегодня
5 4255
shurup

Вот это карьера!! Был физруком, стал директором 🤓

...
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08:22 сегодня
3 4404
О.В.

Полностью согласна с комментарием RudeBoy.

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