Мишустину показали в Калуге экспозицию форума малых городов
На экспозиции Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» Мишустин особо отметил стенд Свято-Пафнутьева Боровского монастыря.
Глава правительства рассказал, что сам не раз бывал в Боровске и назвал монастырь великолепным памятником.
Проект благоустройства монастырского сада в этом году участвует в федеральном конкурсе благоустройства. Также там представлены еще 12 проектов Калужской области.
Как отметил губернатор Владислав Шапша, в недавнем голосовании по выбору объектов благоустройства участвовали 140 тысяч калужан.
Это импотенция в области управления городским хозяйством, прикрытая старыми добрыми советскими традициями. В случае госсобственности, как при советах, это имело смысл, не важно как переставляется раб сила - с завода отправляли в колхоз или на стройку - все в итоге работали на государство. Сейчас частное предприятие путём "переговоров" заставили "взять шефство над парком", в убыток себе они делать это не будут, просто включат затраты в стоимость своей продукции и конечный потребитель заплатит рублём....