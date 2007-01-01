Мишустину показали в Калуге экспозицию форума малых городов

Премьер-министр приезжал в наш город 26 августа.

На экспозиции Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» Мишустин особо отметил стенд Свято-Пафнутьева Боровского монастыря.

Глава правительства рассказал, что сам не раз бывал в Боровске и назвал монастырь великолепным памятником.

Проект благоустройства монастырского сада в этом году участвует в федеральном конкурсе благоустройства. Также там представлены еще 12 проектов Калужской области.

Как отметил губернатор Владислав Шапша, в недавнем голосовании по выбору объектов благоустройства участвовали 140 тысяч калужан.