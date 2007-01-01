Дмитрий Денисов рассказал о том, что ждёт Калугу

Городской голова Калуги в преддверии Дня города рассказал о том, чего удалось достичь за прошедший год, как будем праздновать и развеял некоторые фейки.

Со дня прошлогоднего празднования произошло очень много событий в жизни областного центра. Среди них как глобальные, так и менее затратные для бюджета, но важные для горожан.

Внешне облик Калуги реально меняется к лучшему – это заметно любому калужанину, в следующем году городские власти уже наметили основные точки приложения сил.

Буквально накануне интервью появилась информация о новом способе содержать в чистоте и уюте скверы и парки Калуги. С этой темы и начнем.

Забытое слово «шефство»

- Дмитрий Александрович, сразу четыре крупных предприятия и организации взяли шефство над четырьмя парками Калуги. Как удалось достичь договоренности и чья это была идея?

- Она появилась в управлении городского хозяйства. Александр Серяков, мой первый заместитель, реально оценил возможности местного бюджета и вышел с таким замечательным предложением. Я его поддержал, были успешно проведены переговоры с рядом компаний. Кстати, будет еще заключен ряд таких же соглашений с другими предприятиями и организациями.

- Первой ласточкой стал сквер Мира…

- Да, там уже начались работы. «Микрохирургия глаза» взяла шефство над этим общественным пространством. Сейчас там проходит обрезка деревьев, их коронирование и высадка дополнительных цветов на клумбах.

Три крупных завода Калуги будут благоустраивать скверы Воронина, Медсестер, Туликова и Ветеранов, следить за ними. Это такая старая, еще советская традиция, и я благодарен руководителям, которые откликнулись на наше предложение.

Я думаю, что сейчас мы будем наблюдать соревнования между различными предприятиями и организациями, потому что они будут видеть разницу, будут видеть разные подходы к благоустройству.

Кстати, они привлекают профессиональные компании, которые занимаются озеленением.

Даже в день города не забываем про СВО

- Как только появилась афиша празднования Дня города, в социальных сетях активизировались недовольные, мол, не время сейчас праздники разводить. Что ответите?

- Вообще, в последние годы мы все праздники проводим в формате семейного отдыха. И сейчас мы планируем такой семейный городской праздник, связанный с днем рождения Калуги.

В его программу мы интегрировали всё, что связано с поддержкой наших людей, наших соотечественников, тех, которые нуждаются в помощи. Это куряне, жители Белгородской области. Это сбор средств, мы будем призывать к этому практически на всех наших площадках.

И второй момент - это поддержка участников СВО. Мы это уже практиковали, на площадках, например, будут присутствовать мастер-классы по плетению масксетей. Я считаю, что такой посыл будет очень важен.

Мы также планируем поставить отдельный стенд, на котором люди смогут написать пожелания нашим военнослужащим.

И, конечно, не будет никаких фееричных шествий и салютов.

Миллионы на звезду - это фейк

- Когда стало известно, что на концерте выступит певица Татьяна Куртукова, возник разговор о двух миллионах бюджетных денег, которые горуправа хочет спустить на звезду…

- Это неправда. Люди, видимо, посмотрели в интернете прайс певицы. В сумму входит гонорар и технический райдер. Райдер мы обеспечим своими силами, а гонорар гораздо меньше заявленной в интернете суммы. К тому же здесь нам очень помогли наши спонсоры. Так что для городского бюджета концерт певицы, в общем, совсем не ощутим.

Я не могу назвать сумму – это коммерческая тайна, но скажу, что это очень скромная цифра по нынешним меркам. Сейчас топовый артист стоит на порядок больше.

А средства мы лучше направим в фонд муниципального развития, который на системной основе уже несколько лет, с начала ведения специальной военной операции, осуществляет сбор пожертвований для того, чтобы приобрести все необходимое для наших военнослужащих.

Про наши победы

- Накануне дня рождения принято оглядываться на прошедший год и отмечать, что удалось сделать. Что, на ваш взгляд, самое важное удалось сделать это время?

- Наверное, самое главное — это Синие мосты. Это тот объект желанный, ожидаемый и мы находимся сейчас в стадии завершения строительства. Мы запланировали так называемый технический пуск. Движение будет открыто, но без проезда электрического общественного транспорта. Троллейбусы пойдут по Синим мостам чуть позже.

Очень узкое место сейчас на улицах Глаголева и Путейской, но осталось совсем немного.

Это, действительно, наша общая победа. Объект будет введен в эксплуатацию в полном объеме, будет висеть контактная сеть калужского троллейбуса, пойдет наконец-то городской электрический транспорт на Малинники.

- А кроме Синих мостов?

- Безусловно, это преображенный сквер имени Волкова. Нам удалось привлечь различные компании, которые сейчас строят там спортивную инфраструктуру. Сейчас ждем, когда приедет новое современное спортивное оборудование. Оно едет к нам с Урала.

Одна из компаний подарила городу замечательную площадку для силовых видов спорта. Около 7 миллионов рублей стоит этот объект.

Сейчас я вспоминаю, каким был сквер, когда я ещё учился в Бауманском. Мы там физкультурой занимались. По сравнению с тем, каким стал этот объект сейчас – это небо и земля.

Кстати, я рад, что благодаря поддержке губернатора мы получили очень круглую сумму на создание по периметру сквера Волкова велобеговой дорожки.

Знаете, теперь вечером, когда люди въезжают в Калугу, первое, что они видят – это огромное спортивное пространство, где в лучах софитов занимаются спортом люди. Это здорово, я считаю.

- Да и с другой стороны моста уже нет этих зарослей бурьяна…

- В этом году за счет внебюджетных источников, мы привели в порядок пляжную зону. Подали на набережную электроснабжение, для того чтобы там появились нестандартные торговые объекты.

Сумма очень круглая, около 7 миллионов рублей. Не бюджетных, я подчёркиваю.

- А реконструкцию Северного въезда вы не считаете победой?

- Ну, почему же? В этом году, действительно, мы практически закончили работу по созданию там единственного элемента, который еще не доделан, это шумозащитный экран.

И проблемы с документацией, которые устраняются, это тоже наша очень такая серьезная победа, и мы рады, что получилось сделать этот объект.

Он действительно создаст безопасный цивилизованный въезд в наш город. Еще у нас осталось несколько въездов, это улица Тарутинская, есть желание с Синих мостов продлить реконструкцию до Окружной.

Что в планах?

- Будут в ближайшее время начаты какие-то глобальные проекты, сродни Синим мостам и Северному въезду?

- В планах у нас сейчас реконструкция улицы Тарутинской, Грабцевского шоссе, Зерновой. Эти объекты очень важны для города.

В наших планах, безусловно, строительство школы на Тайфуне. Там, действительно, затянулся подготовительный этап. Это связано с тем, что участок оказался обременен бесхозяйными сетями. Там лежит в земле газопровод высокого давления, два магистральных водовода. Их нужно вывести из-под объекта школьного строительства. В этом и загвоздка и увеличение сроков строительства.

Да, подготовительный этап чрезвычайно затянулся, но для нас в ближайшие год-два этот объект является приоритетным, номер один.

Сейчас завершается строительство поликлиники на Правобережье, ТЮЗа в Калуге.

О главном

- С какими словами вы обратитесь к калужанам в День города?

- Я хочу пожелать калужанам прежде всего здоровья, семейного благополучия. Чтобы они были счастливы в своих браках, чтобы в наших калужских семьях рождались детки. Вот это, наверное, самое главное.

Знаете, один опытный в градостроительстве человек мне сказал однажды: город становится по-настоящему удобен для всех в том случае, если он удобен для людей двух возрастных категорий - 8 и 80 лет. Поэтому надо делать всё для того, чтобы было удобно вот этим категориям, это наша основная задача.

Понятно, что сейчас самый актуальный вопрос — это специальная военная операция. Многие калужане находятся в зоне СВО. Я хотел бы обратиться к семьям, в которых мужья, братья, отцы ушли защищать нашу страну с оружием в руках. Терпения вам. Мы все вместе с вами ждем их возвращения домой с победой!