Михаил Мишустин побывал в технопарке в Калуге
В федеральном технопарке профессионального образования на Правом берегу он ознакомился с работой этого центра.
Сейчас в Калуге готовят специалистов для 15 отраслей.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что система профессионального образования в нашем регионе развивается высокими темпами.
Это импотенция в области управления городским хозяйством, прикрытая старыми добрыми советскими традициями. В случае госсобственности, как при советах, это имело смысл, не важно как переставляется раб сила - с завода отправляли в колхоз или на стройку - все в итоге работали на государство. Сейчас частное предприятие путём "переговоров" заставили "взять шефство над парком", в убыток себе они делать это не будут, просто включат затраты в стоимость своей продукции и конечный потребитель заплатит рублём....