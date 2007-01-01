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Михаил Мишустин побывал в технопарке в Калуге

Дмитрий Ивьев

Премьер-министр приехал в наш город с рабочим визитом в понедельник, 26 августа.

Дмитрий Ивьев 473 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники