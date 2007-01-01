Шапша сделал рокировку: мэр Обнинска стала его замом, а министр ЖКХ - мэром

Утро вторника, 27 августа, началось с новостей о кадровых перестановках в областном правительстве и наукограде.

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША сообщил о перестановках в правительстве.

Он назначил своим заместителем мэра Обнинска Татьяну ЛЕОНОВУ. Также она станет зампредседателя комиссии Госсовета по направлению «Кадры». Возглавляет эту комиссию, напомним, сам Шапша.

А вот руководить Обнинском будет министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин. Он ранее работал в наукограде и перешел в областное правительство вслед за Шапшой, но теперь возвращается в родные пенаты в новом качестве.