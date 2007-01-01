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Новость дня Общество

Шапша сделал рокировку: мэр Обнинска стала его замом, а министр ЖКХ - мэром

Утро вторника, 27 августа, началось с новостей о кадровых перестановках в областном правительстве и наукограде.
Сергей ПЕТРОВ
08:57 сегодня
1 913
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Губернатор Калужской области Владислав ШАПША сообщил о перестановках в правительстве.

Он назначил своим заместителем мэра Обнинска Татьяну ЛЕОНОВУ. Также она станет зампредседателя комиссии Госсовета по направлению «Кадры». Возглавляет эту комиссию, напомним, сам Шапша.

А вот руководить Обнинском будет министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин. Он ранее работал в наукограде и перешел в областное правительство вслед за Шапшой, но теперь возвращается в родные пенаты в новом качестве.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
shurup

Вообще-то, когда анонсировали проект, предполагалось, что будет 2 моста (по одному в каждую сторону) + глобальная реорганизация движения с расширением прилегающих улиц Тарутинская, Глаголева и прочих. А по итогу мы имеем один узкий мост и туманную перспективу улучшения дорожной ситуации.

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Из такой-то гимназии. Он, кстати, не первый.

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Вот, это взлёт! Только такого пана директора школе и не хватало! На фоне Зеленова...(( Богатый педагогический опыт, да уж...

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Потрачено

Это импотенция в области управления городским хозяйством, прикрытая старыми добрыми советскими традициями. В случае госсобственности, как при советах, это имело смысл, не важно как переставляется раб сила - с завода отправляли в колхоз или на стройку - все в итоге работали на государство. Сейчас частное предприятие путём "переговоров" заставили "взять шефство над парком", в убыток себе они делать это не будут, просто включат затраты в стоимость своей продукции и конечный потребитель заплатит рублём.

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«А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь»

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1 891
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

За всю жизнь Пушкин был фигурантом 30 дуэлей, правда, подавляющее большинство из них по разным причинам не состоялось. При этом Александр Сергеевич с двадцати шагов попадал пулей в пулю и слыл на редкость метким стрелком.

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shurup

Вот это карьера!! Был физруком, стал директором 🤓

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О.В.

Полностью согласна с комментарием RudeBoy.

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