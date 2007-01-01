Шапша сделал рокировку: мэр Обнинска стала его замом, а министр ЖКХ - мэром
Губернатор Калужской области Владислав ШАПША сообщил о перестановках в правительстве.
Он назначил своим заместителем мэра Обнинска Татьяну ЛЕОНОВУ. Также она станет зампредседателя комиссии Госсовета по направлению «Кадры». Возглавляет эту комиссию, напомним, сам Шапша.
А вот руководить Обнинском будет министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин. Он ранее работал в наукограде и перешел в областное правительство вслед за Шапшой, но теперь возвращается в родные пенаты в новом качестве.
Это импотенция в области управления городским хозяйством, прикрытая старыми добрыми советскими традициями. В случае госсобственности, как при советах, это имело смысл, не важно как переставляется раб сила - с завода отправляли в колхоз или на стройку - все в итоге работали на государство. Сейчас частное предприятие путём "переговоров" заставили "взять шефство над парком", в убыток себе они делать это не будут, просто включат затраты в стоимость своей продукции и конечный потребитель заплатит рублём....