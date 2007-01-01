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В Калуге скончался спецкор «Литературной газеты»

Александр Самойленко будет похоронен в Литвиново.
13:40 сегодня
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В понедельник, 26 августа, стало известно о смерти академика, журналиста, писателя, драматурга Александр Самойленко.

Он скоропостижно скончался 23 августа. Александр Павлович 30 лет проработал в «Литературной газете». Был специальным корреспондентом по Казахстану, написал много книг, по двум из которых сняли фильмы. 13 лет прожил в Калуге, где продолжал работать на «Литературную газету».

Прощание с Александром Павловичем Самойленко состоится 27 августа в 10:00 в похоронном доме по адресу Грабцевское шоссе, 101

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Лента комментариев
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