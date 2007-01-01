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Общество

Рост деловой активности замедлился на фоне жесткой денежно-кредитной политики

10:00 сегодня
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Согласно Индексу RSBI*, который в июле снизился до 55,8 пункта, деловая активность малого и среднего бизнеса замедляется второй месяц подряд на фоне перестройки экономики, повлекшей ужесточение денежно-кредитной политики в России.

Компонента Продажи после роста на протяжении нескольких месяцев немного снизилась из-за ухудшения ситуации со сбытом, компонента Кадры также опустилась к минимумам осени прошлого года по причине сложностей с фактическим наймом. Компонента Кредиты единственная из всех выросла за счет роста доли МСП, уже имеющих кредитные обязательства, при этом в отчетном периоде было отмечено существенное снижение компоненты Инвестиции, так как бизнес проявляет осторожность в условиях высоких ставок.

«Малый и средний бизнес находится в эпицентре структурной перестройки экономики, являясь одним из важнейших ее элементов, так как усиление внутреннего спроса формирует востребованность ресурсов сектора МСП, за счет его быстрой адаптивности к изменяющимся экономическим условиям. Поэтому предприниматели продолжают активно вести бизнес, что отражает Индекс RSBI, удерживающий позиции в зоне роста на протяжении уже двух лет. При этом в такой период компаниям особенно необходимы меры финансовой поддержки, в том числе льготные программы кредитования, для удовлетворения текущих потребностей рынка", - сказал Кирилл Тихонов, старший вице-президент, заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.

Основные тренды

Компонента Продажи продемонстрировала снижение, находясь при этом в зоне роста. Причиной снижения стало ухудшение фактического сбыта в сегменте. Некоторое ослабление в продажах стало следствием мер, направленных на охлаждение экономики.

В июле о росте выручки сообщили 20% компаний при 24% месяцем ранее. Однако июльский показатель все равно остается выше среднего уровня за последние три года, который составляет 17%.

Второй месяц незначительно снижаются ожидания бизнеса в части роста продаж: в июле этот показатель составил 33% от общего числа опрошенных МСП. Компонента Кадры отступила от пиковых значений прошлого месяца до минимума, зафиксированного в сентябре 2023 года. Острый кадровый дефицит и дорожающий труд сдерживают кадровую активность. Численность работников снизилась у 21% опрошенных в июле компаний, что стало максимумом с лета 2020 года. Также только 13% респондентов сообщили о найме новых сотрудников, что на 6 п.п. ниже, чем месяцем ранее.

Жесткие условия рынка труда негативно сказываются и на ожиданиях бизнеса. Доля пессимистов увеличилась до 7%, хотя в целом подавляющее число МСП сохраняют позитивный взгляд по найму на ближайшее время, о чем сказали 29% опрошенных. 

Компонента Инвестиции снизилась до минимума с декабря прошлого года.

Предприниматели стали сдержаннее делать вложения в бизнес: 22% респондентов, а это снижение на 5 п.п. за месяц, увеличивали инвестиции, а 9%, что на 2 п.п. больше по сравнению с предыдущим месяцем, сокращали.

МСП стали более консервативны в части инвестиционных планов, так как размер ключевой ставки ограничивает возможности для старта новых проектов. Процент тех, кто готов расширяться, заметно сократился за два последних месяца, и в июле составил 26%, снизившись на 7 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем. 

Компонента Кредиты выросла благодаря росту числа компаний, уже имеющих обязательства, что стало следствием повышенного спроса на кредиты в мае-июне. О наличии финансирования сказали 15% опрошенных в июле МСП, и этот показатель находится на максимуме с начала года. Доля одобрений новых кредитов сократилась до минимума за четыре месяца – до 13%, говоря об ослаблении спроса на заемное финансирование.

При этом доступность кредитования для МСП остается высокой – доля МСП, получивших отказ в финансировании, снизилась до 6%. 

Индекс RSBI по размерам бизнеса

В июле по всем размерам бизнеса деловая активность снизила темпы роста. Второй месяц подряд снижается индекс среднего бизнеса, при этом сохраняя уверенные позиции в зоне роста. У средних компаний отмечаются сложности с наймом и меньшая склонность к инвестициям. По тем же причинам снизился индекс малых компаний, которые также отметили ухудшение фактического сбыта. Индекс микробизнеса показал небольшое снижение из-за меньшей кредитной активности и большего консерватизма в части инвестиций.

Индекс RSBI по видам деятельности

По всем направлениям деятельности индексы также снизились, оставаясь, однако, в зоне роста. RSBI в производстве отошел от пика из-за снижения кадровой активности, ухудшения в фактических инвестициях и продажах. В сегментах торговли и услуг также наблюдаются проблемы с наймом и больший пессимизм в инвестиционных планах. 

 

*Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. – снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону. В июльском опросе приняли участие владельцы и руководители 1819 компаний сектора МСБ.

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