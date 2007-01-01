Тот самый Обнинский колбасный

В марте 2023 года Обнинский колбасный завод полностью сменил руководство и поменял свой имидж.

Сегодня ОКЗ активно выходит со своей продукцией на прилавки сетевых магазинов Калужской области.

Что изменилось в производстве, какие продукты предлагает новое предприятие и, главное, изменилось ли качество колбасных изделий, нам подробно рассказал генеральный директор ОКЗ Федор Першин.

Больше мяса — ​максимум вкуса

Многих, возможно, вводит в заблуждение новый логотип предприятия, некоторые ­почему­-то считают, что это своеобразный ребрендинг старого завода. Нет, как нам пояснили в ОКЗ, никакого отношения к старому обнинскому колбасному заводу нынешний ОКЗ не имеет, хотя и осталось прежнее название.

— Мы купили предприятие у банка и к старым собственникам не имеем никакого отношения, — ​поясняет генеральный директор ОКЗ Федор Першин. — Мы лишь физически находимся на территории старого обнинского завода. Но остались верны принципам качества, используемым на предприятии.

Рецептуры, технологии, виды полюбившихся колбас и даже поставщики ​сохранились. А после того, как в цехах снова развернулось производство, вернулись и многие работники. Около 70% сегодняшнего персонала ОКЗ — старые, проверенные десятилетиями работы кадры. Это основа производства. Коллектив, который поверил новому руководству и встал у разделочных столов и у коптилен. Так что у нас работают наши, обнинские, знающие свое дело сотрудники.

— Конечно, как и очень многие производства в России, сегодня мы испытываем нехватку кадров. Куда от этого деться, но мы не опускаем руки, — ​уверенно заявляет Федор Першин. — ​Сегодня технология нашего производства позволяет нам наладить оптимальный график при небольшой нехватке рабочих рук. Справляемся.

Основные фирменные виды колбас и мясных деликатесов снова появились на прилавках магазинов.

У нас все строго по ГОСТу

Безусловно, главное в любом пищевом производстве — ​это качество выпускаемой продукции. Ведь качество неотделимо от вкуса. А если вкусно, значит — ​вкусно, ​приговаривает часто один из популярных телешеф­­-поваров страны. Так вот, в ОКЗ ​все вкусно.

Это достигается четким и неукоснительным соблюдением рецептуры, высоким качеством сырья, профессионализмом технологов и рабочих.

— Мы все делаем по ГОСТу и иным официальным стандартам, никакой отсебятины, — ​рассказывает генеральный директор ОКЗ. — ​Наши технологи следят за каждой партией колбасы или деликатесов. К тому же есть у нас традиционные виды колбас, менять ­что-­либо в рецептуре которых просто самоубийство. Возьмите, к примеру, колбасу «Московскую». Ее вкус не меняется десятилетиями. И не будет меняться.

Как не изменится и вкус обнинских традиционных колбас «Краковской», «Сервелата», «Докторской».

Идем по просторным цехам предприятия. Везде идеальная чистота, рабочие перед сменой проходят многоуровневую процедуру дезинфекции. Оборудование работает слаженно, продукция ОКЗ на складах не задерживается. Фургоны с умопомрачительно пахнущими колбасками, бужениной, балычком отправляются по магазинам.

Кстати, на предприятии не используют химических заменителей. Копчение происходит по-­старому, с помощью тлеющих стружек. Никакого «жидкого дыма».

— Мы расширяем нашу деликатесную группу, — ​поясняет Федор Першин. — ​У нас появились и карбонаты, и грудинка. Делаем и испанские деликатесы — ​колбасы «Сальчичон», «Фуэт», итальянские — ​«Портофино», «Мортаделлу».

Специи и добавки, разрешенные к производству в России, здесь используют как отечественные, так и импортные.

Основа — ​это мясо

Качество любого мясного изделия, будь это обычная колбаса или интригующий деликатес по-­испански, зависит от исходного продукта. Мясо — ​основа производства. В ОКЗ используют только качественное сырье. Говядину покупают в Бразилии, а свинина в основном наша, российская. Покупают ее в Тверской и Курской областях.

На наш удивленный вопрос, а почему не калужскую, руководство завода спокойно ответило: «Мы пока не нашли поставщика в регионе с необходимым для нас качеством свиного мяса».

— Я повторю, качество мяса у нас стоит на первом месте. Мы ищем хозяйства в Калужской области, нам ведь выгоднее возить сырье из региона, но пока не можем, — ​с долей грусти говорит генеральный директор.

Использование импортного сырья сегодня для Обнинского колбасного завода не проблема. Все нюансы санкций здесь смогли решить, и поставки идут без задержек, хотя, как признались нам на предприятии, в марте прошлого года, когда только начинали осваивать производство в Обнинске, с нами были проблемы.

Осеннее наступление

Производственные мощности предприятия сегодня позволяют выпускать гораздо больше продукции, но пока колбасные изделия ОКЗ поступают в сетевые магазины региона в несколько скромном количестве.

Однако уже нынешней осенью ОКЗ планирует нарастить поставки и всевозможные мясные вкусняшки от Обнинского колбасного завода можно будет чаще видеть на прилавках калужских (и не только) магазинов.

— В этом году мы купили оборудование порционной нарезки и упаковки, — ​объясняет Федор Першин. — ​Это позволит нам поставлять больше продукции в удобной для многих фасовке. Мы не останавливаемся на достигнутом. Развитие — ​наш стратегический путь. В планах у нас планомерное увеличение объемов и расширение линейки продуктов.

Цены не кусаются

Ценовая политика, которой придерживается Обнинский колбасный завод, очень демократична. Здесь не выпускают деликатесы, доступные лишь олигархам. Купить кусок тающей во рту грудинки или балыка вполне по карману любому среднестатистическому жителю Калужской области.

— Мы стараемся проводить ценовую политику, которую хочет и стремится видеть покупатель, — ​объясняет генеральный директор ОКЗ. — ​Мы не уходим в топ­-бренд по ценникам. Скажем так, человек с бюджетным уровнем заработной платы — ​это наш покупатель.

Когда мы возвращались в Калугу из Обнинска, наш фотограф, впечатлившийся увиденным, так аппетитно рассказывал, как он утром режет обнинскую колбаску «Московскую», кладет нежнейшие, изумительно пахнущие ломтики на свежий батон и по всей кухне распространятся неповторимый аромат любимой с советских времен копченой колбасы, что, приехав домой, мы не сговариваясь отправились в ближайший сетевой магазин и купили ее. Ту, самую, обнинскую.