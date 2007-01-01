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Общество

Серую цаплю засняли на видео в калужском лесу

Запись с фотоловушки в понедельник, 26 августа, опубликовал заповедник «Калужские засеки».
Дмитрий Ивьев
10:33 сегодня
0 177
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- Серая цапля - яркая иллюстрация, как можно и нужно быть спокойным. И всё будет хорошо, - прокомментировали в заповеднике.

Эти птицы появились в «Засеках» в 1997 году.

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jajil43

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