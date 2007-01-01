337 Фото: правительство Калужской области.

Шапша и Файзуллин открыли в Калуге космонавтика «Урбаниста»

Дмитрий Ивьев

Фигурка появилась рядом с Инновационным культурным центром в воскресенье, 25 августа.

Дмитрий Ивьев 337 Фото: правительство Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники