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Общество

Шапша и Файзуллин открыли в Калуге космонавтика «Урбаниста»

Фигурка появилась рядом с Инновационным культурным центром в воскресенье, 25 августа.
Дмитрий Ивьев
09:12 сегодня
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Фото: правительство Калужской области.
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В торжественной церемонии приняли участие губернатор Калужской области и глава Минстроя России Ирек Файзуллин. 

Космонавтика создала скульптор Алина Фарниева.

Владислав Шапша назвал открытие фигурки подходящим стартом для первого форума «Молодежь и городская среда». Глава региона назвал «Урбаниста» символом неравнодушной молодежи, которая хочет сделать пространство вокруг себя лучше.

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jajil43

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