Шапша и Файзуллин открыли в Калуге космонавтика «Урбаниста»
В торжественной церемонии приняли участие губернатор Калужской области и глава Минстроя России Ирек Файзуллин.
Космонавтика создала скульптор Алина Фарниева.
Владислав Шапша назвал открытие фигурки подходящим стартом для первого форума «Молодежь и городская среда». Глава региона назвал «Урбаниста» символом неравнодушной молодежи, которая хочет сделать пространство вокруг себя лучше.
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