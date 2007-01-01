Из Боровского района Калужской области в зону СВО отправили более 20 кубометров древесины
По предположению некоторых местных гражданских активистов, предприниматель незаконно спилила участок «векового бора».
Инцидент взял под личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин.
Глава администрации Боровского района рассказал подробности развития ситуации.
- Мы провели у меня встречу с дачниками с участием прокурора, СК, полиции, министерства природных ресурсов, - пояснил Николай Калиничев. - Обозначили, что окончательное решение вопроса возможно только после решения суда о сохранении категории земель сельхозназначения либо переводе (решением суда) в земли лесного фонда. Минприроды уже обратилось в Рослесхоз.
С предпринимателями договорились, что на время решения вопроса все работы приостановлены, техника уехала.
Первая партия леса, около 20 кубов, уехала ребятам на СВО.
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