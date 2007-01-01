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Новость дня Общество

Из Боровского района Калужской области в зону СВО отправили более 20 кубометров древесины

Это тот самый спиленный лес, о котором в Боровском районе не утихают споры.
Владимир Андреев
07:40 сегодня
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По предположению некоторых местных гражданских активистов, предприниматель незаконно спилила участок «векового бора».

Инцидент взял под личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

Глава администрации Боровского района рассказал подробности развития ситуации.

- Мы провели у меня встречу с дачниками с участием прокурора, СК, полиции, министерства природных ресурсов, - пояснил Николай Калиничев. - Обозначили, что окончательное решение вопроса возможно только после решения суда о сохранении категории земель сельхозназначения либо переводе (решением суда) в земли лесного фонда. Минприроды уже обратилось в Рослесхоз.

С предпринимателями договорились, что на время решения вопроса все работы приостановлены, техника уехала.

Первая партия леса, около 20 кубов, уехала ребятам на СВО.

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jajil43

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