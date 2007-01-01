После нашей публикации вырубкой леса под Боровском заинтересовалось следствие
В середине августа к нам в редакцию обратились жители деревни Кочетовка, Боровского района Калужской области. Они начали бить тревогу, так как сосновый лес близ их деревни начали пилить.
- Прошу помочь придать огласке факт вырубки леса на территории, прилегающей к нашему СНТ «Лесные дали» Боровского района Калужской области, - написала нам местная жительница Юлия. - На местном уровне самоуправления все решили и жителей не уведомили. По плану вырубка составляет 40 гектаров леса. Помогите!
Разбираясь в ситуации, мы переговорили со всеми сторонами конфликта. Выяснилось, что ряд земель под Боровском передали местной предпринимательнице под агротуристический проект с кемпингами, лавандовыми полями и прочими прелестями.
Как утверждают местные власти, на этих землях растут кустарник и елки, а не вековые сосны, и сам он никогда не входил в Гослесфонд.
Теперь разбираться, где истина, будет следственный комитет.
Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил начать процессуальную проверку и доложить ему по ее итогам.
Мы продолжим следить за развитием событий.
Всё это, конечно, хорошо, новым российским регионам помогать необходимо, но может быть надо обращать больше внимания и на дела в нашей области. В нашем селе Лопатино Тарусского района решили заново построить школу, и вот строят её уже два года, а ученики вынуждены учиться в райцентре в двух разных школах во вторую смену. После моего обращения к Президенту, из областной администрации пришло заверение, что школа будет сдана до 1 сентября 2024 года, но сейчас уже видно наверняка, что этого нашим ученикам не дождаться. Хорошо, если к Новому году, но и то очень сомнительно: школа уверенно превращается в долгострой....