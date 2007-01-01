После нашей публикации вырубкой леса под Боровском заинтересовалось следствие

Бастрыкин поручил провести проверку и доложить ему о результатах.

В середине августа к нам в редакцию обратились жители деревни Кочетовка, Боровского района Калужской области. Они начали бить тревогу, так как сосновый лес близ их деревни начали пилить.

- Прошу помочь придать огласке факт вырубки леса на территории, прилегающей к нашему СНТ «Лесные дали» Боровского района Калужской области, - написала нам местная жительница Юлия. - На местном уровне самоуправления все решили и жителей не уведомили. По плану вырубка составляет 40 гектаров леса. Помогите!

Разбираясь в ситуации, мы переговорили со всеми сторонами конфликта. Выяснилось, что ряд земель под Боровском передали местной предпринимательнице под агротуристический проект с кемпингами, лавандовыми полями и прочими прелестями.

Как утверждают местные власти, на этих землях растут кустарник и елки, а не вековые сосны, и сам он никогда не входил в Гослесфонд.

Теперь разбираться, где истина, будет следственный комитет.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил начать процессуальную проверку и доложить ему по ее итогам.

Мы продолжим следить за развитием событий.