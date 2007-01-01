Бастрыкин устроил разнос подчиненным в Калужской области
В воскресенье, 25 августа, глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил своему управлению отдела кадров провести служебную проверку по факту волокиты, которую допустили его подчиненные в Калужской области.
Еще год назад он приказал возбудить уголовное дело после обращения к нему матери одиночки из нашего региона. Она получила субсидию на приобретение жилья по программе «Молодая семья» и в 2014 году купила половину дома в поселке Полотняный завод.
Однако после подписания договора купли-продажи выяснилось, что сосед незаконно провел реконструкцию своей части дома из-за чего ее жилье пришло в полную негодность. А именно – в стенах образовались трещины, крыша начала протекать и из-за сырости образовалась плесень.
Выездная комиссия признала дом аварийным и калужанка с ребенком осталась без жилого помещения.
Уголовное дело хоть и было возбуждено, но так и не завершилось до сих пор.
- Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Калужской области Константину Игоревичу Василевичу принять меры к завершению расследования уголовного дела в кратчайшие сроки, о чем представить доклад, - говорится в сообщении ведомства.
Всё это, конечно, хорошо, новым российским регионам помогать необходимо, но может быть надо обращать больше внимания и на дела в нашей области. В нашем селе Лопатино Тарусского района решили заново построить школу, и вот строят её уже два года, а ученики вынуждены учиться в райцентре в двух разных школах во вторую смену. После моего обращения к Президенту, из областной администрации пришло заверение, что школа будет сдана до 1 сентября 2024 года, но сейчас уже видно наверняка, что этого нашим ученикам не дождаться. Хорошо, если к Новому году, но и то очень сомнительно: школа уверенно превращается в долгострой....