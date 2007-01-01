В Калужской области проверят сирены
В понедельник, 26 августа, в Людиново Калужской области состоится проверка систем оповещения населения.
Запуск сирен запланирован на 11.00.
- Просим жителей и гостей, услышав звук сирен, сохранять спокойствие, - говорится в сообщении районной администрации.
Всё это, конечно, хорошо, новым российским регионам помогать необходимо, но может быть надо обращать больше внимания и на дела в нашей области. В нашем селе Лопатино Тарусского района решили заново построить школу, и вот строят её уже два года, а ученики вынуждены учиться в райцентре в двух разных школах во вторую смену. После моего обращения к Президенту, из областной администрации пришло заверение, что школа будет сдана до 1 сентября 2024 года, но сейчас уже видно наверняка, что этого нашим ученикам не дождаться. Хорошо, если к Новому году, но и то очень сомнительно: школа уверенно превращается в долгострой....