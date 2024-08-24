В красивую дату в Калуге поженились 63 пары
Именно столько калужан создали семьи в субботу, 24 августа, в красивую дату 24.08.24. Всего же за прошедшую неделю зарегистрировано 112 бракосочетаний.
Одновременно с этим загс Калуги опубликовал данные по рождаемости за прошедшую неделю
С 19 по 24 августа в Калуге родились 66 малышей – 32 девочки и 34 мальчика.
Всё это, конечно, хорошо, новым российским регионам помогать необходимо, но может быть надо обращать больше внимания и на дела в нашей области. В нашем селе Лопатино Тарусского района решили заново построить школу, и вот строят её уже два года, а ученики вынуждены учиться в райцентре в двух разных школах во вторую смену. После моего обращения к Президенту, из областной администрации пришло заверение, что школа будет сдана до 1 сентября 2024 года, но сейчас уже видно наверняка, что этого нашим ученикам не дождаться. Хорошо, если к Новому году, но и то очень сомнительно: школа уверенно превращается в долгострой....