В красивую дату в Калуге поженились 63 пары

Такую цифру опубликовал городской загс

Именно столько калужан создали семьи в субботу, 24 августа, в красивую дату 24.08.24. Всего же за прошедшую неделю зарегистрировано 112 бракосочетаний.

Одновременно с этим загс Калуги опубликовал данные по рождаемости за прошедшую неделю

С 19 по 24 августа в Калуге родились 66 малышей – 32 девочки и 34 мальчика.