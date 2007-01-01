В Калуге электросамокат столкнулся с электровелосипедом

За сутки две аварии с пострадавшими произошли с участием средств индивидуальной мобильности.

В воскресенье, 24 августа на набережной яченского водохранилища в Калуге в аварии пострадали два человека.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области, несовершеннолетняя на электросамокате врезалась в 20-летнюю девушку на электровелосипеде, которая ехала ей на встречу. Девушка попала в больницу.

В тот же день в Обнинске произошло еще одно ДТП с участием электросамоката и опять-таки под управлением несовершеннолетнего. Он на тротуаре врезался в мальчика, который в итоге попал в больницу.

- Госавтоинспекция призывает усилить контроль со стороны взрослых за детьми, которые используют для передвижения средства индивидуальной мобильности, - говорится в сообщении дорожной инспекции. - Дети должны узнать правила передвижения на них заблаговременно, до покупки и первых поездок.

Между тем в России в целом и Калуге в частности все чаще звучат предложения запретить несовершеннолетним использовать СИМ. А что вы думаете по этому поводу?

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