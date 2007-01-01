В Калуге электросамокат столкнулся с электровелосипедом
В воскресенье, 24 августа на набережной яченского водохранилища в Калуге в аварии пострадали два человека.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области, несовершеннолетняя на электросамокате врезалась в 20-летнюю девушку на электровелосипеде, которая ехала ей на встречу. Девушка попала в больницу.
В тот же день в Обнинске произошло еще одно ДТП с участием электросамоката и опять-таки под управлением несовершеннолетнего. Он на тротуаре врезался в мальчика, который в итоге попал в больницу.
- Госавтоинспекция призывает усилить контроль со стороны взрослых за детьми, которые используют для передвижения средства индивидуальной мобильности, - говорится в сообщении дорожной инспекции. - Дети должны узнать правила передвижения на них заблаговременно, до покупки и первых поездок.
Между тем в России в целом и Калуге в частности все чаще звучат предложения запретить несовершеннолетним использовать СИМ. А что вы думаете по этому поводу?
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Всё это, конечно, хорошо, новым российским регионам помогать необходимо, но может быть надо обращать больше внимания и на дела в нашей области. В нашем селе Лопатино Тарусского района решили заново построить школу, и вот строят её уже два года, а ученики вынуждены учиться в райцентре в двух разных школах во вторую смену. После моего обращения к Президенту, из областной администрации пришло заверение, что школа будет сдана до 1 сентября 2024 года, но сейчас уже видно наверняка, что этого нашим ученикам не дождаться. Хорошо, если к Новому году, но и то очень сомнительно: школа уверенно превращается в долгострой....