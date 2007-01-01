Поврежденную обстрелами школу в ЛНР отремонтировали за счет Калужской области

Регион продолжает помогать подшефному Первомайску.

В преддверии первого сентября Министерство строительства и ЖКХ Калужской области сообщило о восстановлении школы в городе Золотое, который входит в городской совет Первомайска Луганской народной республики.

Учебное заведение пострадало при обстрелах ВСУ, но теперь почти готово к старту нового учебного года. Сейчас заканчивается ее оснащение.

В школе с 1 сентября будут обучаться 630 детей.