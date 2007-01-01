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Новость дня Общество

В Тарусском районе Калужской области к 5 сентября откроют участок дороги

Трехкилометровый участок дороги Калуга – Серпухов» ремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».
Владимир Андреев
16:02 сегодня
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Подрядчик сделал проезжую часть шире на 1 метр. По всему участку обустроены карманы для остановки общественного транспорта и поставлены павильоны остановок.

- Строители также положат на дорогу несколько «лежачих полицейских», нанесут разметку и установят дорожные знаки, - уточнил в субботу, 24 августа, глава администрации Тарусского района Михаил Голубев.

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