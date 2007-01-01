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Новость дня Общество

В Калуге открылась ярмарка вакансий

В субботу, 24 августа, до 16.00 в «Торговом квартале» на Московской, 338А можно выбрать себе работу по душе.
11:37 сегодня
0 267
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Работодатели Калужской области собрались вместе, чтобы предложить вакансии на любой вкус и заработок.

На ярмарке вакансий находятся только проверенные работодатели, готовые предоставить стабильную работу.

Сегодня у вас есть хороший шанс изменить свою жизнь к лучшему, приходите на ярмарку вакансий!

Организатор мероприятия ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга"

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RK

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Александр Митюрников

Снимают за госбюджет? Или как? Снимают низкопробные поделки,где меняются только "герои". Может пора с них денежку брать за использование "красот нашего города" и направлять их на содержание и реставрацию этих самых "красот".

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Александр Митюрников

Всем иностранным "инвесторам" наша экономика побоку. У них свой интерес. Ещё слупят всякие штрафы и неустойки, и за использование т.марок и прочих условий контрактов. С нашими правителями по-любому должны останемся. Казна заплатит,это ведь не их личные средства.

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