В Калуге открылась ярмарка вакансий
В субботу, 24 августа, до 16.00 в «Торговом квартале» на Московской, 338А можно выбрать себе работу по душе.
Работодатели Калужской области собрались вместе, чтобы предложить вакансии на любой вкус и заработок.
На ярмарке вакансий находятся только проверенные работодатели, готовые предоставить стабильную работу.
Сегодня у вас есть хороший шанс изменить свою жизнь к лучшему, приходите на ярмарку вакансий!
Организатор мероприятия ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга"
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