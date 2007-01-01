Калужане ищут дом спасенной морской свинке
Малыш по имени Сократ едва не отправился на корм змеям. В клинику его доставили в плохом состоянии, но неравнодушные люди выходили настрадавшуюся морскую свинку. -В меру наглый, ласковый и пухлый свин, ему около года. Не кусается, любит облизывать пальцы и нос, с удовольствием сидит на руках и спит в смешных позах, - написала в редакцию наша читательница.
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Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы....