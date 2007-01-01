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Общество

Калужане ищут дом спасенной морской свинке

Софья Фирсова
19:11 сегодня
0 157
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Малыш по имени Сократ едва не отправился на корм змеям. В клинику его доставили в плохом состоянии, но неравнодушные люди выходили настрадавшуюся морскую свинку. -В меру наглый, ласковый и пухлый свин, ему около года. Не кусается, любит облизывать пальцы и нос, с удовольствием сидит на руках и спит в смешных позах, - написала в редакцию наша читательница.

Если вам захочется подружиться с Сократом, позвоните по номеру: 89533331308 или напишите нам в комментарии.

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Лента комментариев
дядя саша 1

Может лучше было бы потраченные деньги бойцам отправить?

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VGA

На... Зачем?

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19:55 22.08
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mason

Да и девки раньше были красивее 🙂

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4еловек

А перекройте себе горло

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Белый Орёл

А перекройте себе горло

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ajax

Предварительно, в среду, 21 августа...

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Александр Щербаков

было дело они там даже буфер из автомобильных покрышек ставили.

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В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:33 21.08
4 3787
mrTJohn

Может, надо уже какой-нибудь щадящий забор там поставить, чтоб не в смятку?

...
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В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:07 21.08
4 3787
mrTJohn

С завидной регулярностью ФСИНовский забор сносят. Крутой спуск и поворот в конце на 90 грд. не каждый гонщик осилит. Особенно в период, когда вода, что стекает со всей Н.Козинской, в конце подмерзает.

...
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В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:06 21.08
4 3787
wolkmart

Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы.

...
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