Калужане ищут дом спасенной морской свинке

Малыш по имени Сократ едва не отправился на корм змеям. В клинику его доставили в плохом состоянии, но неравнодушные люди выходили настрадавшуюся морскую свинку. -В меру наглый, ласковый и пухлый свин, ему около года. Не кусается, любит облизывать пальцы и нос, с удовольствием сидит на руках и спит в смешных позах, - написала в редакцию наша читательница.

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