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Стали известны подробности о медведе в Обнинске

Софья Фирсова
17:30 сегодня
0 472
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Ранее мы сообщали, что житель деревни Писково столкнулся в лесу с медведем.

Руководитель центра спасения диких животных Вероника Матюшина рассказала, что это полуторогодовалый медвежонок, который отбился от мамы. Медведица сейчас обитает в лесу с еще одним медвежонком, который родился в этом году.

Вероника порекомендовала местным жителям отмечать места, в которых будет замечен медвежонок и отправлять информацию в минприроды.

- Кругом застройки, ему трудно выйти в лес. Мы его и мониторим, все свежие сведения сразу передаются охотоведам и в минприроды. Медведя не надо кормить! Спасать тоже. - отметила Вероника. - И лезть к нему не надо. Надеемся, что сам найдет выход в лес. В патовой ситуации им будут заниматься профессионалы.

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Лента комментариев
дядя саша 1

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mason

Да и девки раньше были красивее 🙂

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ajax

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mrTJohn

Может, надо уже какой-нибудь щадящий забор там поставить, чтоб не в смятку?

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14:07 21.08
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mrTJohn

С завидной регулярностью ФСИНовский забор сносят. Крутой спуск и поворот в конце на 90 грд. не каждый гонщик осилит. Особенно в период, когда вода, что стекает со всей Н.Козинской, в конце подмерзает.

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14:06 21.08
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wolkmart

Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы.

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