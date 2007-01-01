Стали известны подробности о медведе в Обнинске

Ранее мы сообщали, что житель деревни Писково столкнулся в лесу с медведем.

Руководитель центра спасения диких животных Вероника Матюшина рассказала, что это полуторогодовалый медвежонок, который отбился от мамы. Медведица сейчас обитает в лесу с еще одним медвежонком, который родился в этом году.

Вероника порекомендовала местным жителям отмечать места, в которых будет замечен медвежонок и отправлять информацию в минприроды.

- Кругом застройки, ему трудно выйти в лес. Мы его и мониторим, все свежие сведения сразу передаются охотоведам и в минприроды. Медведя не надо кормить! Спасать тоже. - отметила Вероника. - И лезть к нему не надо. Надеемся, что сам найдет выход в лес. В патовой ситуации им будут заниматься профессионалы.