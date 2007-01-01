Стали известны подробности о медведе в Обнинске
Ранее мы сообщали, что житель деревни Писково столкнулся в лесу с медведем.
Руководитель центра спасения диких животных Вероника Матюшина рассказала, что это полуторогодовалый медвежонок, который отбился от мамы. Медведица сейчас обитает в лесу с еще одним медвежонком, который родился в этом году.
Вероника порекомендовала местным жителям отмечать места, в которых будет замечен медвежонок и отправлять информацию в минприроды.
- Кругом застройки, ему трудно выйти в лес. Мы его и мониторим, все свежие сведения сразу передаются охотоведам и в минприроды. Медведя не надо кормить! Спасать тоже. - отметила Вероника. - И лезть к нему не надо. Надеемся, что сам найдет выход в лес. В патовой ситуации им будут заниматься профессионалы.
Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы....