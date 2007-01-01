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В Калуге перекроют движение из-за съемок военно-патриотического фильма

Анастасия Каторгина

Оно будет ограничено в районе улиц Карпова, Театральной, Дарвина, Чебышева и переулке Гостинорядского. Парковка на этих улицах также будет запрещена.

Анастасия Каторгина 289 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники