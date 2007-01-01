В Калуге перекроют движение из-за съемок военно-патриотического фильма
Оно будет ограничено в районе улиц Карпова, Театральной, Дарвина, Чебышева и переулке Гостинорядского. Парковка на этих улицах также будет запрещена.
Как рассказала городская управа, транспорт не сможет проехать с 20:00 23 августа до 18:00 24 августа, а также с 6:00 24 августа до 5:00 25 августа.
Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда.
Лента комментариев
wolkmart
Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы....
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