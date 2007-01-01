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Общество

В Калуге перекроют движение из-за съемок военно-патриотического фильма

Оно будет ограничено в районе улиц Карпова, Театральной, Дарвина, Чебышева и переулке Гостинорядского. Парковка на этих улицах также будет запрещена.
Анастасия Каторгина
17:03 сегодня
0 289
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Как рассказала городская управа, транспорт не сможет проехать с 20:00 23 августа до 18:00 24 августа, а также с 6:00 24 августа до 5:00 25 августа.

Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда.

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Лента комментариев
дядя саша 1

Может лучше было бы потраченные деньги бойцам отправить?

...
Общество
На въезде в Калугу поднят самый большой в регионе флаг
08:58 сегодня
2 2328
VGA

На... Зачем?

...
Общество
На въезде в Калугу поднят самый большой в регионе флаг
19:55 22.08
2 2328
mason

Да и девки раньше были красивее 🙂

...
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Кольцо площади Победы стало тоньше?
16:38 22.08
1 249
4еловек

А перекройте себе горло

...
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Какие улицы Калуги перекроют на День города
09:47 22.08
2 1913
Белый Орёл

А перекройте себе горло

...
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Какие улицы Калуги перекроют на День города
00:45 22.08
2 1913
ajax

Предварительно, в среду, 21 августа...

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
22:42 21.08
4 3787
Александр Щербаков

было дело они там даже буфер из автомобильных покрышек ставили.

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:33 21.08
4 3787
mrTJohn

Может, надо уже какой-нибудь щадящий забор там поставить, чтоб не в смятку?

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:07 21.08
4 3787
mrTJohn

С завидной регулярностью ФСИНовский забор сносят. Крутой спуск и поворот в конце на 90 грд. не каждый гонщик осилит. Особенно в период, когда вода, что стекает со всей Н.Козинской, в конце подмерзает.

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:06 21.08
4 3787
wolkmart

Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы.

...
Авто и транспорт
Калужане остались довольны изменениями в автобусах северного направления
12:21 21.08
4 3624
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