В калужском сквере Мира хотят установить отпугиватель птиц
Проработать этот вопрос городской голова Дмитрий Денисов поручил начальнику управления горхозяйства.
Об этом он сообщил 21 августа.
Чиновник также проверил первые результаты омолаживающей обрезки деревьев. Помимо этого, представитель власти поручил специалистам провести исследование канадских клёнов, которые находятся на Степана Разина в районе КГУ.
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wolkmart
Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы....
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