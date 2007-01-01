В калужском сквере Мира хотят установить отпугиватель птиц

Проработать этот вопрос городской голова Дмитрий Денисов поручил начальнику управления горхозяйства.

Об этом он сообщил 21 августа.

Чиновник также проверил первые результаты омолаживающей обрезки деревьев. Помимо этого, представитель власти поручил специалистам провести исследование канадских клёнов, которые находятся на Степана Разина в районе КГУ.