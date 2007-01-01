26 августа в Калуге открылось первое женское училище
Продолжаем рубрику «Этот день в истории».
Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 26 августа.
1860 – в день коронования Александра II в Калуге состоялось открытие первого общеобразовательного женского училища. С 17 по 20 августа прошли испытания для будущих воспитанниц. По результатам этих испытаний в 1 класс была принята 31 ученица, во 2-й – 10, в 3-ий – 13. В основном это были дети, которые раньше занимались в женском пансионе Ш.Ф.Герц. С 1870 г. училище становится женской гимназией. Попечительницей училища была супруга губернатора Анна Михайловна Арцимович.
1866 – имам Шамиль принял присягу на верность и подданство России. Торжественное мероприятие проходило в Калуге, в здании Дворянского собрания и было запечатлено фотографом Гольдбергом, создавшим групповое фото. Свою работу Гольдберг преподнес императору и в награду получил золотой перстень.
В Светлогорске можно поправить здоровье в местных санаториях и пансионатах. Жильё, еда и развлечения здесь доступны по цене. Однако стоит учесть, что короткий курортный сезон и прохладная морская вода делают этот город менее подходящим для пляжного отдыха. Здесь чистый воздух, сосновые леса, прекрасный морской променад, интересные памятники и колоритные фахверковые дома....
1866 – имам Шамиль принял присягу на верность и подданство России. Торжественное мероприятие проходило в Калуге, в здании Дворянского собрания и было запечатлено фотографом Гольдбергом, создавшим групповое фото. Свою работу Гольдберг преподнес императору и в награду получил золотой перстень....