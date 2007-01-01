Уже завтра в Калуге пройдет ярмарка вакансий

Ждем всех, кто в поиске работы или планирует ее сменить, 24 августа с 11:00 до 16:00 в «Торговый квартале» по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.338А.

Свои вакансии представят проверенные и надежные работодатели Калужской области. Здесь вы сможете найти стабильную работу с достойным заработком. Не упустите возможность сделать большой шаг для своего будущего!

Организатор мероприятия ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга"

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