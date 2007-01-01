Уже завтра в Калуге пройдет ярмарка вакансий
Ждем всех, кто в поиске работы или планирует ее сменить, 24 августа с 11:00 до 16:00 в «Торговый квартале» по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.338А.
Свои вакансии представят проверенные и надежные работодатели Калужской области. Здесь вы сможете найти стабильную работу с достойным заработком. Не упустите возможность сделать большой шаг для своего будущего!
Организатор мероприятия ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга"
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Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы....