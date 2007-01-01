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Главная Новости Общество Уже завтра в Калуге пройдет ярмарка вакансий
Общество

Уже завтра в Калуге пройдет ярмарка вакансий

Софья Фирсова
15:05 сегодня
0 120
Читайте KP40.RU:

Ждем всех, кто в поиске работы или планирует ее сменить, 24 августа с 11:00 до 16:00 в «Торговый квартале» по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.338А.

Свои вакансии представят проверенные и надежные работодатели Калужской области. Здесь вы сможете найти стабильную работу с достойным заработком. Не упустите возможность сделать большой шаг для своего будущего!

Организатор мероприятия ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга"

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Лента комментариев
дядя саша 1

Может лучше было бы потраченные деньги бойцам отправить?

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2 2099
VGA

На... Зачем?

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19:55 22.08
2 2099
mason

Да и девки раньше были красивее 🙂

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16:38 22.08
1 219
4еловек

А перекройте себе горло

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09:47 22.08
2 1862
Белый Орёл

А перекройте себе горло

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00:45 22.08
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ajax

Предварительно, в среду, 21 августа...

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22:42 21.08
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Александр Щербаков

было дело они там даже буфер из автомобильных покрышек ставили.

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В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:33 21.08
4 3738
mrTJohn

Может, надо уже какой-нибудь щадящий забор там поставить, чтоб не в смятку?

...
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В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:07 21.08
4 3738
mrTJohn

С завидной регулярностью ФСИНовский забор сносят. Крутой спуск и поворот в конце на 90 грд. не каждый гонщик осилит. Особенно в период, когда вода, что стекает со всей Н.Козинской, в конце подмерзает.

...
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В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:06 21.08
4 3738
wolkmart

Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы.

...
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