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Общество

Крупная производственная компания приглашает на долгосрочное сотрудничество

15:24 сегодня
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Читайте KP40.RU:

Kraftway — крупная российская производственно-инжиниринговая компания, действующая на рынке с 1993 года. Мы приглашаем кандидатов исключительно на долгосрочное сотрудничество.

В связи с увеличением объемов производимой продукции на нашем предприятии, мы приглашаем новых сотрудников присоединиться к нашей дружной команде.

Наши преимущества:

  • Оформление согласно ТК РФ;
  • Полный социальный пакет;
  • Бесплатное питание;
  • Бесплатная спецодежда;
  • ДМС после испытательного срока;
  • Доставка по г. Обнинску и г. Малоярославцу корпоративным транспортом;
  • Возможность приобретения годового абонемента по льготной стоимости в фитнес-клуб СССР
  • Обучение без отрыва от производства под руководством опытных наставников.

Актуальные вакансии:

  • Комплектовщик
  • Укладчик-упаковщик
  • Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
  • Оператор автоматической линии подготовки и пайки электрорадиоэлементов
  • Оператор по обслуживанию компьютерных устройств
  • Уборщик производственных и служебных помещений
  • Слесарь-сантехник
  • Техник по учету
  • Инженер лаборатории специальных проверок
  • Инженер лаборатории специальных исследований
  • Инженер лаборатории сертификационных испытаний
  • Контролер ОТК

По вопросу трудоустройства звоните: 8 985 636 22 91.

Наш адрес: 249032, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе 64

Наш сайт: www.kraftway.ru

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mrTJohn

Может, надо уже какой-нибудь щадящий забор там поставить, чтоб не в смятку?

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mrTJohn

С завидной регулярностью ФСИНовский забор сносят. Крутой спуск и поворот в конце на 90 грд. не каждый гонщик осилит. Особенно в период, когда вода, что стекает со всей Н.Козинской, в конце подмерзает.

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wolkmart

Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы.

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