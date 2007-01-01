Крупная производственная компания приглашает на долгосрочное сотрудничество
Kraftway — крупная российская производственно-инжиниринговая компания, действующая на рынке с 1993 года. Мы приглашаем кандидатов исключительно на долгосрочное сотрудничество.
В связи с увеличением объемов производимой продукции на нашем предприятии, мы приглашаем новых сотрудников присоединиться к нашей дружной команде.
Наши преимущества:
- Оформление согласно ТК РФ;
- Полный социальный пакет;
- Бесплатное питание;
- Бесплатная спецодежда;
- ДМС после испытательного срока;
- Доставка по г. Обнинску и г. Малоярославцу корпоративным транспортом;
- Возможность приобретения годового абонемента по льготной стоимости в фитнес-клуб СССР
- Обучение без отрыва от производства под руководством опытных наставников.
Актуальные вакансии:
- Комплектовщик
- Укладчик-упаковщик
- Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
- Оператор автоматической линии подготовки и пайки электрорадиоэлементов
- Оператор по обслуживанию компьютерных устройств
- Уборщик производственных и служебных помещений
- Слесарь-сантехник
- Техник по учету
- Инженер лаборатории специальных проверок
- Инженер лаборатории специальных исследований
- Инженер лаборатории сертификационных испытаний
- Контролер ОТК
По вопросу трудоустройства звоните: 8 985 636 22 91.
Наш адрес: 249032, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе 64
Наш сайт: www.kraftway.ru
Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы....
Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.