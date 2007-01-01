Крупная производственная компания приглашает на долгосрочное сотрудничество

Kraftway — крупная российская производственно-инжиниринговая компания, действующая на рынке с 1993 года. Мы приглашаем кандидатов исключительно на долгосрочное сотрудничество.

В связи с увеличением объемов производимой продукции на нашем предприятии, мы приглашаем новых сотрудников присоединиться к нашей дружной команде.

Наши преимущества:

Оформление согласно ТК РФ;

Полный социальный пакет;

Бесплатное питание;

Бесплатная спецодежда;

ДМС после испытательного срока;

Доставка по г. Обнинску и г. Малоярославцу корпоративным транспортом;

Возможность приобретения годового абонемента по льготной стоимости в фитнес-клуб СССР

Обучение без отрыва от производства под руководством опытных наставников.

Актуальные вакансии:

Комплектовщик

Укладчик-упаковщик

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов

Оператор автоматической линии подготовки и пайки электрорадиоэлементов

Оператор по обслуживанию компьютерных устройств

Уборщик производственных и служебных помещений

Слесарь-сантехник

Техник по учету

Инженер лаборатории специальных проверок

Инженер лаборатории специальных исследований

Инженер лаборатории сертификационных испытаний

Контролер ОТК

По вопросу трудоустройства звоните: 8 985 636 22 91.

Наш адрес: 249032, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе 64

Наш сайт: www.kraftway.ru