С 24 на 25 августа в Калуге пройдет «Ночь кино»

Жители и гости города смогут посмотреть новинки отечественного кинематографа в Музее истории космонавтики, в Доме культуры «Малинники», в Калужском музее изобразительных искусств, в доме народного творчества и кино «Центральный» и в ИКЦ. «Ночь кино» пройдет в областном центре с 24 на 25 августа. Об этом информирует региональное министерство культуры и туризма. Зрители увидят военную драму «Воздух», сказку «По щучьему велению» и фантастическую историю «Сто лет тому вперед». Также «Ночь кино» пройдет в Обнинске и муниципальных районах. Акция проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино ко Дню российского кино.