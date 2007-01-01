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Общество

С 24 на 25 августа в Калуге пройдет «Ночь кино»

Софья Фирсова
12:26 сегодня
0 362
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Жители и гости города смогут посмотреть новинки отечественного кинематографа в Музее истории космонавтики, в Доме культуры «Малинники», в Калужском музее изобразительных искусств, в доме народного творчества и кино «Центральный» и в ИКЦ. «Ночь кино» пройдет в областном центре с 24 на 25 августа. Об этом информирует региональное министерство культуры и туризма. Зрители увидят военную драму «Воздух», сказку «По щучьему велению» и фантастическую историю «Сто лет тому вперед». Также «Ночь кино» пройдет в Обнинске и муниципальных районах. Акция проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино ко Дню российского кино.

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Лента комментариев
дядя саша 1

Может лучше было бы потраченные деньги бойцам отправить?

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2 2099
VGA

На... Зачем?

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19:55 22.08
2 2099
mason

Да и девки раньше были красивее 🙂

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Кольцо площади Победы стало тоньше?
16:38 22.08
1 219
4еловек

А перекройте себе горло

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09:47 22.08
2 1862
Белый Орёл

А перекройте себе горло

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ajax

Предварительно, в среду, 21 августа...

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В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
22:42 21.08
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Александр Щербаков

было дело они там даже буфер из автомобильных покрышек ставили.

...
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В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:33 21.08
4 3738
mrTJohn

Может, надо уже какой-нибудь щадящий забор там поставить, чтоб не в смятку?

...
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В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:07 21.08
4 3738
mrTJohn

С завидной регулярностью ФСИНовский забор сносят. Крутой спуск и поворот в конце на 90 грд. не каждый гонщик осилит. Особенно в период, когда вода, что стекает со всей Н.Козинской, в конце подмерзает.

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В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:06 21.08
4 3738
wolkmart

Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы.

...
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