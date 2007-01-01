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Новость дня Общество

Гид по Фестивалю «Бумажное сердце – 2024»: бумажный город, экскурсии по музею бумаги «Бузеон», карнавал-шествие

В музее-заповеднике «Полотняный Завод» 24 августа пройдет Фестиваль «Бумажное сердце».
13:50 сегодня
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В музее-заповеднике «Полотняный Завод» 24 августа пройдет Фестиваль «Бумажное сердце». Мероприятие организовано компанией «Объединённые бумажные фабрики» при поддержке Министерства культуры и туризма Калужской области, а также администрации Дзержинского района и парка-отеля «Гончаровъ». Целый день с 11.30 до 21.30 жители и туристы могут поучаствовать в бесплатной развлекательной программе. Культурные, познавательные, развлекательные и другие события пройдут на 3 площадках поселка. Среди них Пушкинский парк, музей бумаги «Бузеон», набережная реки Суходрев. Наш корреспондент подготовил гид по фестивалю «Бумажное сердце - 2024», он поможет сориентироваться в многообразии активностей и площадок.

ПЛОЩАДКА ПУШКИНСКОГО ПАРКА

БУМАЖНЫЙ ГОРОД

Уникальная локация — бумажный город станет ярким отражением культурного и исторического наследия Калуги. Здесь будут представлены миниатюры ее архитектурных памятников, выполненные из бумаги, символизирующие богатую историю и традиции региона. На «улицах» бумажного города разместятся предприятия целлюлозно-бумажной промышленности ПЗБМ и ТБФ. Город станет интерактивной зоной для гостей фестиваля, где они смогут разукрасить его разными красками. После завершения творческого процесса, бумажный город превратится в великолепную фотозону, став идеальным фоном для незабываемых снимков.

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «КАРТОНИИ»

Для Фестиваля «Бумажное сердце» творческая команда «Картонии» готовит масштабное карнавал-шествие. Это уникальное тематическое событие, которое нельзя пропустить. Бумажная лаборатория «Картонии» развернет свою работу на площадке Фестиваля и станет пространством творческой свободы. Ее участники смогут на себя примерить роль настоящих современных художников, делая различные предметы из бумаги. Гости лаборатории одновременно будут играть, импровизировать, решать нестандартные задачи, а в итоге создадут впечатляющее бумажное шествие.

МАСТЕР-КЛАССЫ

  • Мастер-класс «Кастомизация». Здесь вы научитесь украшать головные уборы - кокошники и кепки - яркими элементами, аппликациями и собственными рисунками. В результате вы создадите уникальные аксессуары, которые станут не только стильным дополнением вашего образа, но и отличным сувениром.
  • Мастер – класс «Ловец снов». Здесь вы узнаете об истории и символике этого амулета, который много веков назад придумали индейские племена. По их представлениям, круг и сплетенная внутри него паутина ловит злых духов и не дает им проникнуть в сновидения человека, а значит, во сне он видит только добрые сны. В процессе занятия вы изготовите своего ловца снов.
  • Мастер – класс «Коллажье». Тут вам помогут создать оригинальную картину в коллажной технике, используя страницы старых журналов. Под вдохновляющим руководством опытного наставника вы освоите навыки компоновки, чтобы превратить обрывки бумаги в настоящее произведение искусства. В конце занятия каждый участник сможет гордо представить свою уникальную работу, наполненную креативностью.
  • Мастер – класс «Полигональные маски». Гостям этой активности будут предоставлены все необходимые материалы и пошаговые инструкции, чтобы каждый смог создать свою уникальную бумажную маску с интересным дизайном.
  • Мастер – класс «Папье-маше». Под руководством опытного мастера вы создадите свою собственную куклу, выбрав ее стиль и дизайн на свой вкус. В процессе работы вы познакомитесь с различными техниками декорирования и получите незабываемые впечатления от творческого процесса.

ПЛОЩАДКА У МУЗЕЯ «БУЗЕОН»

ЭКСКУРСИИ ПО «БУЗЕОНУ»

Весь день в рамках фестиваля в музее бумаги будут организованны бесплатные экскурсии, на которых посетители могут познакомиться с историей изготовления бумаги и её использованием на протяжении веков. Во время экскурсии экскурсоводы раскрывают увлекательные факты о старинных технологиях, а также демонстрируют уникальные экспонаты, связанные с бумагопроизводством. К слову, у участников будет возможность не только узнать много нового, но и попробовать себя в создании бумаги собственноручно. Мастер-класс с такой тематикой сможет посетить любой желающий.

СБОР МАКУЛАТУРЫ

На фестивале «Бумажное сердце» пройдет замечательная акция! В преддверии школьного сезона у вас есть возможность ощутить дух советского детства: принести старую бумагу - газеты, журналы, коробки - и получить за это новые тетрадки! Организаторы обещают за 1 кг бумаги – 1 тетрадь 48 листов, но не больше 10 тетрадей в одни руки. Эта акция – отличная возможность вернутся в те времена, когда забота о природе и учебе соединялись, а сбор макулатуры был такой же обыденностью, как утренняя зарядка или поход в магазин за хлебом. Присоединяйтесь к этому движению! Внесите свой вклад в защиту экологии и заодно подготовьтесь к школе, получив полезные подарки!

ЛЕКТОРИИ

Сразу несколько эколекториев пройдет на площадке музея бумаги «Бузеон». Среди заявленных тем: «Нескучная экология», «Виды бумаги и как ее разделять», «Разделять нельзя выбрасывать (расставляем запятые)». Организаторы обещают, что скучно не будет. Благодаря интерактивному формату вы сможете не только почерпнуть новые знания, но и попробовать их применить на практике.

ПАБЛИК-ТОК «МУМУ»

Коллекция МУзея МУсора «МУМУ» насчитывает более сотни экспонатов, созданных из выброшенных предметов и материалов художниками и дизайнерами со всего мира. Так они привлекают внимание к проблемам загрязнения окружающей среды и сохранению природы, дают вещам вторую жизнь и вдохновляют на создание настоящих шедевров. Специально для гостей Фестиваля художники «МУМУ» привезут экспонаты из своего музея в «Бузеон» и расскажут детали создания необычных арт-объектов, выполненных только из мусора и различного хлама.

ПЛОЩАДКА У РЕКИ СУХОДРЕВ

Завершением Фестиваля станет красочный театрализованный арт-перформанс, который в вечернее время будет показан вдоль реки Суходрев. Здесь разыграется действие, в котором оживут Вода и Огонь. Две эти стихии разбудят Дух Бумаги, который станет трудиться над исполнением заветных желаний людей, которые в этот вечер станут зрителями этого представления!

«Мы приглашаем на Фестиваль «Бумажное сердце» всех желающих. Это уникальное событие соберет талантливых мастеров со всей страны, которые поделятся своим искусством и вдохновением. Вы сможете увидеть удивительные работы, поучаствовать в мастер-классах и узнать о самых интересных техниках работы с бумагой. Приходите сами, берите с собой семьи и друзей. Заряд хорошего настроения гарантируем!», - отметил руководитель Компании ОБФ Дмитрий Дулькин.

Программа фестиваля на схеме:

Реклама. ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ОБЪЕДИНЕННЫЕ БУМАЖНЫЕ ФАБРИКИ». erid: 2VfnxwShRSg
ВНИМАНИЕ!

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Лента комментариев
дядя саша 1

Может лучше было бы потраченные деньги бойцам отправить?

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VGA

На... Зачем?

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mason

Да и девки раньше были красивее 🙂

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1 219
4еловек

А перекройте себе горло

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Белый Орёл

А перекройте себе горло

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ajax

Предварительно, в среду, 21 августа...

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Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
22:42 21.08
4 3738
Александр Щербаков

было дело они там даже буфер из автомобильных покрышек ставили.

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В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:33 21.08
4 3738
mrTJohn

Может, надо уже какой-нибудь щадящий забор там поставить, чтоб не в смятку?

...
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В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:07 21.08
4 3738
mrTJohn

С завидной регулярностью ФСИНовский забор сносят. Крутой спуск и поворот в конце на 90 грд. не каждый гонщик осилит. Особенно в период, когда вода, что стекает со всей Н.Козинской, в конце подмерзает.

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:06 21.08
4 3738
wolkmart

Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы.

...
Авто и транспорт
Калужане остались довольны изменениями в автобусах северного направления
12:21 21.08
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