Бригады медиков оказывают помощь жителям районов Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал в своем телеграм-канале о решении вопроса нехватки медиков в регионе. На этот раз офтальмолог, травматолог, кардиолог, невролог, сосудистый хирург и уролог из областной Клинической больницы провели прием для пациентов в Мосальске. Консультацию получили 95 человек, 20 из них направили на госпитализацию. За шесть месяцев врачи побывали в Куйбышевском, Износковском, Медынском, Дзержинском, Бабынинском, Дзержинском, Спас-Деменском и Тарусском районах. Также там работают выездные команды из онкодиспансера и БСМП. Губернатор отметил, что данная практика показывает хорошие результаты. - Жители районов получают консультации высококвалифицированных специалистов. Записаться на такой прием можно у лечащего врача по месту жительства, - отметил Шапша.