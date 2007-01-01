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Общество

Бригады медиков оказывают помощь жителям районов Калужской области

Софья Фирсова
11:50 сегодня
0 127
Пресс-служба правительства Калужской области
Читайте KP40.RU:

Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал в своем телеграм-канале о решении вопроса нехватки медиков в регионе. На этот раз офтальмолог, травматолог, кардиолог, невролог, сосудистый хирург и уролог из областной Клинической больницы провели прием для пациентов в Мосальске. Консультацию получили 95 человек, 20 из них направили на госпитализацию. За шесть месяцев врачи побывали в Куйбышевском, Износковском, Медынском, Дзержинском, Бабынинском, Дзержинском, Спас-Деменском и Тарусском районах. Также там работают выездные команды из онкодиспансера и БСМП. Губернатор отметил, что данная практика показывает хорошие результаты. - Жители районов получают консультации высококвалифицированных специалистов. Записаться на такой прием можно у лечащего врача по месту жительства, - отметил Шапша.

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Лента комментариев
дядя саша 1

Может лучше было бы потраченные деньги бойцам отправить?

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VGA

На... Зачем?

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mason

Да и девки раньше были красивее 🙂

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1 172
4еловек

А перекройте себе горло

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Белый Орёл

А перекройте себе горло

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ajax

Предварительно, в среду, 21 августа...

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Александр Щербаков

было дело они там даже буфер из автомобильных покрышек ставили.

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14:33 21.08
4 3662
mrTJohn

Может, надо уже какой-нибудь щадящий забор там поставить, чтоб не в смятку?

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В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:07 21.08
4 3662
mrTJohn

С завидной регулярностью ФСИНовский забор сносят. Крутой спуск и поворот в конце на 90 грд. не каждый гонщик осилит. Особенно в период, когда вода, что стекает со всей Н.Козинской, в конце подмерзает.

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В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:06 21.08
4 3662
wolkmart

Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы.

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