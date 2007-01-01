В Калужской области мужчина прогнал медведя
Ранее жители региона сообщали, что стали видеть медведей рядом с жилыми домами. На этот раз с косолапым столкнулся житель деревни Писково. Видео опубликовал РИЦ Боровского района.
Мужчина не растерялся при встрече с мишкой и назидательно произнес: "Уходи отсюда!" После этого косолапый скрылся за деревьями.
Будьте бдительны и аккуратны на прогулках в лесу.
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wolkmart
Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы....
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