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Новость дня Общество

В Калужской области мужчина прогнал медведя

Софья Фирсова
10:23 сегодня
0 604
Читайте KP40.RU:

Ранее жители региона сообщали, что стали видеть медведей рядом с жилыми домами. На этот раз с косолапым столкнулся житель деревни Писково. Видео опубликовал РИЦ Боровского района.

Мужчина не растерялся при встрече с мишкой и назидательно произнес: "Уходи отсюда!" После этого косолапый скрылся за деревьями.

Будьте бдительны и аккуратны на прогулках в лесу.

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Лента комментариев
дядя саша 1

Может лучше было бы потраченные деньги бойцам отправить?

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VGA

На... Зачем?

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mason

Да и девки раньше были красивее 🙂

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А перекройте себе горло

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Белый Орёл

А перекройте себе горло

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ajax

Предварительно, в среду, 21 августа...

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Александр Щербаков

было дело они там даже буфер из автомобильных покрышек ставили.

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14:33 21.08
4 3662
mrTJohn

Может, надо уже какой-нибудь щадящий забор там поставить, чтоб не в смятку?

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14:07 21.08
4 3662
mrTJohn

С завидной регулярностью ФСИНовский забор сносят. Крутой спуск и поворот в конце на 90 грд. не каждый гонщик осилит. Особенно в период, когда вода, что стекает со всей Н.Козинской, в конце подмерзает.

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14:06 21.08
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wolkmart

Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы.

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