В Калужской области мужчина прогнал медведя

Ранее жители региона сообщали, что стали видеть медведей рядом с жилыми домами. На этот раз с косолапым столкнулся житель деревни Писково. Видео опубликовал РИЦ Боровского района.

Мужчина не растерялся при встрече с мишкой и назидательно произнес: "Уходи отсюда!" После этого косолапый скрылся за деревьями.

Будьте бдительны и аккуратны на прогулках в лесу.