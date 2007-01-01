В Калужской области ищут 90-летнего мужчину
Владимир Тростников пропал в селе Льва Толстого Дзержинского района.
Рост мужчины 185 сантиметров. Он нормального телосложения, волосы седые с залысинами, глаза серые. Владимир был одет в синюю рубашку, черные брюки в полоску, черные ботинки и черную кепку.
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Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы....