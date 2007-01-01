В Калужской области ищут 90-летнего мужчину

Последний раз его видели 22 августа.

Владимир Тростников пропал в селе Льва Толстого Дзержинского района.

Рост мужчины 185 сантиметров. Он нормального телосложения, волосы седые с залысинами, глаза серые. Владимир был одет в синюю рубашку, черные брюки в полоску, черные ботинки и черную кепку.

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