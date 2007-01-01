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Общество

Въезд в Калугу украсил российский триколор

Софья Фирсова
09:36 сегодня
0 353
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22 августа, в День Государственного Флага РФ состоялся торжественный подъём российского флага на въезде в Калугу со стороны Гагаринского моста. Высота флагштока – 40 метров, размер полотнища – 8 на 12 метров. Предложил и профинансировал проект депутат Гордумы Константин Сотсков.

В торжественной церемонии приняли участие руководители города и области, депутаты Гордумы и Заксобрания, военнослужащие, волонтеры, члены общественных и патриотических организаций.

«Наша страна сейчас переживает непростые времена, проводится специальная военная операция, особое значение приобретает патриотическое воспитание молодого поколения. В связи с этим родилась идея насытить наш город патриотическими символами. Высоту флагштока – 40 метров, выбрали с учётом того, что Калужская область – 40-й регион. Конструкция установлена с десятикратным запасом прочности, никакой ураган ему не страшен», – прокомментировал Константин Сотсков.

«Государственный флаг имеет большое значение и символизирует единство, силу и мир нашей страны. Он объединяет всех граждан России, независимо от их национальности, вероисповедания или политических убеждений. Еще раз поздравляю всех с этим праздником, а также хочу поблагодарить депутата Гордумы Константина Сотскова за активную гражданскую позицию и работу на благо нашего города», – подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

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Лента комментариев
дядя саша 1

Может лучше было бы потраченные деньги бойцам отправить?

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На въезде в Калугу поднят самый большой в регионе флаг
08:58 сегодня
2 1769
VGA

На... Зачем?

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mason

Да и девки раньше были красивее 🙂

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4еловек

А перекройте себе горло

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Белый Орёл

А перекройте себе горло

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ajax

Предварительно, в среду, 21 августа...

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22:42 21.08
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Александр Щербаков

было дело они там даже буфер из автомобильных покрышек ставили.

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14:33 21.08
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mrTJohn

Может, надо уже какой-нибудь щадящий забор там поставить, чтоб не в смятку?

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14:07 21.08
4 3662
mrTJohn

С завидной регулярностью ФСИНовский забор сносят. Крутой спуск и поворот в конце на 90 грд. не каждый гонщик осилит. Особенно в период, когда вода, что стекает со всей Н.Козинской, в конце подмерзает.

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В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:06 21.08
4 3662
wolkmart

Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы.

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