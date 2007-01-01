Въезд в Калугу украсил российский триколор

22 августа, в День Государственного Флага РФ состоялся торжественный подъём российского флага на въезде в Калугу со стороны Гагаринского моста. Высота флагштока – 40 метров, размер полотнища – 8 на 12 метров. Предложил и профинансировал проект депутат Гордумы Константин Сотсков.

В торжественной церемонии приняли участие руководители города и области, депутаты Гордумы и Заксобрания, военнослужащие, волонтеры, члены общественных и патриотических организаций.

«Наша страна сейчас переживает непростые времена, проводится специальная военная операция, особое значение приобретает патриотическое воспитание молодого поколения. В связи с этим родилась идея насытить наш город патриотическими символами. Высоту флагштока – 40 метров, выбрали с учётом того, что Калужская область – 40-й регион. Конструкция установлена с десятикратным запасом прочности, никакой ураган ему не страшен», – прокомментировал Константин Сотсков.

«Государственный флаг имеет большое значение и символизирует единство, силу и мир нашей страны. Он объединяет всех граждан России, независимо от их национальности, вероисповедания или политических убеждений. Еще раз поздравляю всех с этим праздником, а также хочу поблагодарить депутата Гордумы Константина Сотскова за активную гражданскую позицию и работу на благо нашего города», – подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.