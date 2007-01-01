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Общество

В Калужской области привели в порядок братскую могилу

В Куйбышевском районе за 2024 год обновили два братских захоронения.
Владимир Андреев
07:57 сегодня
0 329
Глава администрации Куйбышевского района Сергей Макридов.
Читайте KP40.RU:

- Реставрация захоронений проходит по федеральной программе ««Увековечение памяти погибших при защите Отечества», - уточнили в четверг, 22 августа, в администрации Куйбышевского района.

Братская могила находится в деревне Прилепы, здесь в годы Великой Отечественной войны шли жестокие бои с фашистами.

После вхождения в федеральную целевую программу, в районе удалось отреставрировать 11 воинских захоронений.

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калужская область
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Лента комментариев
дядя саша 1

Может лучше было бы потраченные деньги бойцам отправить?

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VGA

На... Зачем?

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mason

Да и девки раньше были красивее 🙂

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1 172
4еловек

А перекройте себе горло

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Белый Орёл

А перекройте себе горло

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ajax

Предварительно, в среду, 21 августа...

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Александр Щербаков

было дело они там даже буфер из автомобильных покрышек ставили.

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14:33 21.08
4 3662
mrTJohn

Может, надо уже какой-нибудь щадящий забор там поставить, чтоб не в смятку?

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В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:07 21.08
4 3662
mrTJohn

С завидной регулярностью ФСИНовский забор сносят. Крутой спуск и поворот в конце на 90 грд. не каждый гонщик осилит. Особенно в период, когда вода, что стекает со всей Н.Козинской, в конце подмерзает.

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В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:06 21.08
4 3662
wolkmart

Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы.

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