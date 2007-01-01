В Калужской области привели в порядок братскую могилу

В Куйбышевском районе за 2024 год обновили два братских захоронения.

- Реставрация захоронений проходит по федеральной программе ««Увековечение памяти погибших при защите Отечества», - уточнили в четверг, 22 августа, в администрации Куйбышевского района.

Братская могила находится в деревне Прилепы, здесь в годы Великой Отечественной войны шли жестокие бои с фашистами.

После вхождения в федеральную целевую программу, в районе удалось отреставрировать 11 воинских захоронений.