В Калужской области привели в порядок братскую могилу
- Реставрация захоронений проходит по федеральной программе ««Увековечение памяти погибших при защите Отечества», - уточнили в четверг, 22 августа, в администрации Куйбышевского района.
Братская могила находится в деревне Прилепы, здесь в годы Великой Отечественной войны шли жестокие бои с фашистами.
После вхождения в федеральную целевую программу, в районе удалось отреставрировать 11 воинских захоронений.
Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы....