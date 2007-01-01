Калужане просят помочь в поисках собаки
Хозяева потеряли пса по кличке Кирюша на улице Ленина,40.
Прохожие рассказали, что видели, как собаку сбили и увезли в ветеринарную клинику на улице Баррикад,128. Там пса, предположительно, выпустили на улицу.
- Он не боится людей, не проявляет агрессию.
Если вы увидите Кирюшу, придержите его и позвоните по номеру: +79029862032 или +79534601185.
Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы....
Водители тонаров, бетономешалок и проч. - безбашенные! Этот чел на классике ещё лего отделался. Страшно становятся, когда урюки на китайских самосвалах с наращенными бортами и перегрузом несутся с превышением, зачастую - вылезая из полосы. Тоже каждый случай - пограничный: повезёт - не повезёт......