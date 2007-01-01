Калужане просят помочь в поисках собаки

Хозяева потеряли пса по кличке Кирюша на улице Ленина,40.

Прохожие рассказали, что видели, как собаку сбили и увезли в ветеринарную клинику на улице Баррикад,128. Там пса, предположительно, выпустили на улицу.

- Он не боится людей, не проявляет агрессию.

Если вы увидите Кирюшу, придержите его и позвоните по номеру: +79029862032 или +79534601185.