«Мы работаем для поддержания и развития энергосистемы Российской Федерации»

Корреспондент «Калужского перекрёстка» провёл рабочий день в коллективе 35-го Механического завода и познакомился с интереснейшими технологиями и разработками

Та заводская проходная, что в люди вывела меня…

Профиль предприятия — ​оборудование для нефтегазовой отрасли, и это совершенно особая специфика, которая выделяет НПП 35-й МЗ в ряду машиностроительных производств Калужской области. Это выхлопные системы, воздухоочистительные устройства, сосуды, работающие под давлением, — ​всё, что является оборудованием повышенной опасности в рамках объектов добывающей отрасли и соответствует жёстким стандартам ведущих российских компаний — ​заказчиков.

Жизненный цикл каждого проекта включает в себя разработку конструкторской документации, технологическую подготовку закупки и, собственно, само производство. Приёмка изделия производится с участием представителя заказчика. Это исключает возможность снижения качества готовой продукции. Длительность цикла может превышать шесть месяцев, поэтому здесь мы говорим о единичном или мелкосерийном производстве.

Но обо всём по порядку.

С чего начинается производство? Конечно, с проходной. Бюро пропусков выдаёт электронную карточку, бдительная охрана убеждается, что в рюкзаке только фототехника, и створки турникета гостеприимно раскрываются.

Меня уже ждут в отделе управления персоналом. Следует инструктаж по технике безопасности, тут всё понятно: смотреть под ноги и по сторонам, уступать дорогу транспорту, не находиться в зоне работы мостового крана.

Мне выдают новенькую спецовку — ​прочную и удобную, а также средства защиты. Вместе с руководителем группы по сопровождению производства Ринатом Габбасовым мы идём знакомиться с заводом и его людьми.

Мой путь к сердцу производства был сокращённым, а для будущего специалиста на 35-м Механическом разработана целая программа адаптации. Отработаны каналы обратной связи, обмена информацией между работником, его коллегами, руководством. Всё для того, чтобы он мог органично и максимально быстро влиться в производственную команду.

Точная работа и исполинские размеры

Первый пункт нашего знакомства — ​заготовительный участок. Здесь складировано сырьё — ​трубы, металлический профиль, а также массивные стальные листы толщиной 60–80 миллиметров, ​будущие стенки сосудов, работающих под давлением.

Материал размечается, нарезается, подготавливается к сварке и передаётся дальше по технологической цепочке. И если для обычной трубы и уголка достаточно ленточнопильного станка, то для толстолистового проката требуется плазменная резка — ​ручным газовым резаком махину не взять.

Идём дальше. В сборочном цехе всё поражает своими размерами — ​и станки, и сами изделия. Ринат Габбасов показывает мне для примера воздухоочистительную установку, масштаб конструкции которой приближается к двухэтажному коттеджу. Один из важнейших процессов перед отправкой изделия на газовое месторождение — ​контрольная сборка, именно на ней можно удостовериться в полной собираемости узлов между собой.

Мы перемещаемся в другой цех, который занимается изготовлением сосудов, работающих под давлением.

При входе в цех неизгладимое впечатление производят станки для вальцовки листов — ​они играючи сворачивают толстолистовой прокат в обечайки! Я лишь постоял за пультом, и этого хватило, чтобы ощутить титаническую машинную мощь.

Из этих же листов могучие прессы штампуют днища для сосудов, работающих под давлением.

В дальнейшем обечайки, днища, патрубки и другие неотъемлемые детали ёмкости при помощи сварочных автоматов объединяются в монолитный и герметичный сосуд с такой чистотой шва, что его невозможно увидеть даже на срезе.

И вот передо мной проплывает на кране одна из таких ёмкостей, похожая на часть корпуса подводной лодки, весом не уступающая этой части. Зрелище просто завораживает.

Всё под силу умелым рукам

Очевидно, что путь к созданию мощного и высокотехнологичного оборудования наполнен великим множеством этапов и операций. Это резка — ​механическая, плазменная и лазерная, сварка — ​ручная дуговая и аргонодуговая, обработка швов, дробеструйная очистка, нанесение защитных покрытий, окраска.

Все это сопровождается постоянным контролем, в том числе ультразвуковой и радиографической дефектоскопией.

Кстати, в цехе покраски меня удивила чистота воздуха. Вентиляция работает на ура, никаких резких и удушливых запахов.

Тем не менее маляры, как и представители ряда других особых специальностей, получают доплату за вредность производства — ​12% к окладу. Это почти вдвое больше, чем в среднем по отрасли.

Время подкрепиться

Хорошая работа влечёт хороший аппетит. И мы направляемся в заводскую столовую.

После недавнего ремонта она совершенно преобразилась и из стандартной точки общепита превратилась в подобие городского кафе, уютного и просторного.

Блюда на витринах даже выглядят вкусно, таковыми они и оказались при дегустации.

Представителей рабочих профессий здесь кормят бесплатно, для остальных установлены приятные демократичные цены. И кстати, в цехах оборудованы комнаты отдыха с кулерами, микроволновками и холодильниками — ​подкрепиться можно прямо на месте.

За чашкой чая я интересуюсь, сколько смог бы зарабатывать на предприятии.

Математически точного ответа на такой вопрос быть не может, всё очень индивидуально, но общее представление я получил.

Начнём с того, что помимо фиксированного оклада отработана гибкая система премирования. Она базируется на критериях добросовестности, дисциплины, качества, инициативности работника. Вклад каждого будет оценён и отмечен. Как говорит генеральный директор 35-го МЗ Андрей Катков, неважных профессий не существует.

Также практикуется премирование отдельных заслуг, достижений или идей в рамках каких-­то разовых проектов. Это может быть что угодно: ​участие во внешних мероприятиях завода, например, в ярмарках вакансий, днях открытых дверей, а может быть и внесение рацпредложения.

Особое внимание на заводе уделяют развитию института наставничества и выращиванию новых высокопрофессиональных кадров. Действующее положение об оплате предусматривает систему специальных выплат за дополнительную нагрузку наставника. А в зависимости от успехов в обучении возможна дополнительная поддержка для самих учеников.

И ещё. 35-й Механический, ​возможно, единственный завод, где сотрудники получают дополнительные выплаты в честь своих профессиональных праздников.

Кроме того, с этого года работники будут получать надбавку за выслугу лет.

Хотите ещё? Уже открыта возможность получения смежных специальностей, что даёт максимальную оптимизацию трудового ресурса. А сам специалист, ​например, простой сварщик, который обучился аргонодуговому способу сварки, ​получает соответствующий материальный стимул.

Когда замолкают станки…

— Мы проводим на работе большую часть жизни, — ​говорит начальник бюро по развитию и обучению персонала Александра Веденкина. — ​И есть желание сделать это время для наших людей не только продуктивным, но и интересным. Чтобы жизнь предприятия не ограничивалась должностными инструкциями, а несла в себе что-­то большее — ​яркое и живое.

Участие команд НПП 35-го МЗ в городских праздниках, спортивных соревнованиях стало традицией. И в дальнейшем эти традиции будут только приумножаться.

Также работники предприятия участвуют в деятельности патриотического поискового отряда, который проводит раскопки на местах боёв. Находки уже составили экспозицию небольшого заводского музея.

Бесплатные корпоративные мероприятия на Новый год, безвозмездные подарки для детей — ​старые добрые традиции объединяются с новыми.

В цехах и кабинетах завода все больше молодых лиц, а будет ещё больше — ​производству нужны всё новые и новые рабочие руки. Для них будут проекты, которые ребята уже готовы с энтузиазмом подхватить.

Кстати, в ближайшем будущем 35-й Механический готов организовать доставку рабочих из районов области — ​там тоже есть желающие влиться в дружную заводскую семью.

— Ну как, хотите у нас работать? — ​спросил в завершение моей «трудовой смены» руководитель предприятия.

И скажу откровенно: ​если бы с годами не прикипел сердцем к профессии журналиста, НПП 35-й Механический завод стал бы серьёзным кандидатом на выбор трудового пути.

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