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Новость дня Общество

На въезде в Калугу поднят самый большой в регионе флаг

Его торжественное открытие состоялось в четверг, 22 августа, в День российского флага.
Михаил Тырин
13:23 сегодня
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Фото автора
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Размеры сооружения действительно рекордные: высота флагштока 40 метров, а площадь полотнища - 108 квадратных метров. Как уточняется в ТГ-канале Городского Головы, изготовление и монтаж флага профинансировал инициатор проекта - депутат Городской Думы Константин Сотсков.

На торжество по поводу подъема флага пришли руководители области и города, военнослужащие, волонтеры и другие жители Калуги.

Под звуки гимна РФ, исполненного военным оркестром, флаг был водружен над сквером Волкова.  

- Флаг – это символ государства, его гордость. И сегодня под этим флагом наши с вами земляки, наши бойцы защищают независимость нашей страны и отстаивают интересы России на СВО. Калуга всегда гордилась тем, что мы являемся одним из регионов-лидеров в стране и идем вперед под нашим российским флагом. Но сегодня главное - наша Победа. С нашим флагом, с нашими бойцами, с нашим Президентом мы обязательно победим, - сказал в поздравительном слове Владислав Шапша.

К его поздравлениям присоединились Городской Голова Дмитрий Денисов и участник СВО, сержант Российской армии, кавалер Ордена Мужества Артур Титов.

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Лента комментариев
4еловек

А перекройте себе горло

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2 1393
Белый Орёл

А перекройте себе горло

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2 1393
ajax

Предварительно, в среду, 21 августа...

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В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
22:42 21.08
4 3292
Александр Щербаков

было дело они там даже буфер из автомобильных покрышек ставили.

...
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В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:33 21.08
4 3292
mrTJohn

Может, надо уже какой-нибудь щадящий забор там поставить, чтоб не в смятку?

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:07 21.08
4 3292
mrTJohn

С завидной регулярностью ФСИНовский забор сносят. Крутой спуск и поворот в конце на 90 грд. не каждый гонщик осилит. Особенно в период, когда вода, что стекает со всей Н.Козинской, в конце подмерзает.

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:06 21.08
4 3292
wolkmart

Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы.

...
Авто и транспорт
Калужане остались довольны изменениями в автобусах северного направления
12:21 21.08
4 3026
ajax

Какой массовый наплыв гостей, аж из 4-х регионов!))

...
Спорт
Кубок России по стрельбе из лука собрал в Калуге сильнейших стрелков страны
12:13 21.08
1 581
ajax

Водители тонаров, бетономешалок и проч. - безбашенные! Этот чел на классике ещё лего отделался. Страшно становятся, когда урюки на китайских самосвалах с наращенными бортами и перегрузом несутся с превышением, зачастую - вылезая из полосы. Тоже каждый случай - пограничный: повезёт - не повезёт...

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