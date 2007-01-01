На въезде в Калугу поднят самый большой в регионе флаг

Его торжественное открытие состоялось в четверг, 22 августа, в День российского флага.

Размеры сооружения действительно рекордные: высота флагштока 40 метров, а площадь полотнища - 108 квадратных метров. Как уточняется в ТГ-канале Городского Головы, изготовление и монтаж флага профинансировал инициатор проекта - депутат Городской Думы Константин Сотсков.

На торжество по поводу подъема флага пришли руководители области и города, военнослужащие, волонтеры и другие жители Калуги.

Под звуки гимна РФ, исполненного военным оркестром, флаг был водружен над сквером Волкова.

- Флаг – это символ государства, его гордость. И сегодня под этим флагом наши с вами земляки, наши бойцы защищают независимость нашей страны и отстаивают интересы России на СВО. Калуга всегда гордилась тем, что мы являемся одним из регионов-лидеров в стране и идем вперед под нашим российским флагом. Но сегодня главное - наша Победа. С нашим флагом, с нашими бойцами, с нашим Президентом мы обязательно победим, - сказал в поздравительном слове Владислав Шапша.

К его поздравлениям присоединились Городской Голова Дмитрий Денисов и участник СВО, сержант Российской армии, кавалер Ордена Мужества Артур Титов.