Глава городского самоуправления поздравил калужан с Днем Государственного флага России

Уважаемые калужане! 22 августа отмечается важный и значимый праздник – День Государственного флага Российской Федерации. Он объединяет всех россиян, все регионы нашей необъятной родины. Бело-сине-красный стяг олицетворяет богатую и славную историю государства, величие которого создано трудом и отвагой наших предков. День российского флага – праздник настоящих патриотов своей страны, всех, кто гордится ее историей, честно трудится во имя будущего России, с оружием в руках защищает Отчизну. Этот государственный символ вдохновляет россиян на новые подвиги, трудовые свершения, научные открытия, спортивные победы и профессиональные достижения. Желаю вам, дорогие земляки, веры в себя и великую Россию, успехов и благополучия, добра и счастья, процветания нашему любимому городу! Скорейшей победы нашей Родине!