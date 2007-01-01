Глава городского самоуправления поздравил калужан с Днем Государственного флага России
Уважаемые калужане! 22 августа отмечается важный и значимый праздник – День Государственного флага Российской Федерации. Он объединяет всех россиян, все регионы нашей необъятной родины. Бело-сине-красный стяг олицетворяет богатую и славную историю государства, величие которого создано трудом и отвагой наших предков. День российского флага – праздник настоящих патриотов своей страны, всех, кто гордится ее историей, честно трудится во имя будущего России, с оружием в руках защищает Отчизну. Этот государственный символ вдохновляет россиян на новые подвиги, трудовые свершения, научные открытия, спортивные победы и профессиональные достижения. Желаю вам, дорогие земляки, веры в себя и великую Россию, успехов и благополучия, добра и счастья, процветания нашему любимому городу! Скорейшей победы нашей Родине!
Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы....
Водители тонаров, бетономешалок и проч. - безбашенные! Этот чел на классике ещё лего отделался. Страшно становятся, когда урюки на китайских самосвалах с наращенными бортами и перегрузом несутся с превышением, зачастую - вылезая из полосы. Тоже каждый случай - пограничный: повезёт - не повезёт......
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