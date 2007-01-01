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Общество

Глава городского самоуправления поздравил калужан с Днем Государственного флага России

Софья Фирсова
11:25 сегодня
0 347
Читайте KP40.RU:
Юрий Моисеев Юрий Моисеев
Глава городского самоуправления города Калуги

Уважаемые калужане! 22 августа отмечается важный и значимый праздник – День Государственного флага Российской Федерации. Он объединяет всех россиян, все регионы нашей необъятной родины. Бело-сине-красный стяг олицетворяет богатую и славную историю государства, величие которого создано трудом и отвагой наших предков. День российского флага – праздник настоящих патриотов своей страны, всех, кто гордится ее историей, честно трудится во имя будущего России, с оружием в руках защищает Отчизну. Этот государственный символ вдохновляет россиян на новые подвиги, трудовые свершения, научные открытия, спортивные победы и профессиональные достижения. Желаю вам, дорогие земляки, веры в себя и великую Россию, успехов и благополучия, добра и счастья, процветания нашему любимому городу! Скорейшей победы нашей Родине!

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А перекройте себе горло

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было дело они там даже буфер из автомобильных покрышек ставили.

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mrTJohn

Может, надо уже какой-нибудь щадящий забор там поставить, чтоб не в смятку?

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mrTJohn

С завидной регулярностью ФСИНовский забор сносят. Крутой спуск и поворот в конце на 90 грд. не каждый гонщик осилит. Особенно в период, когда вода, что стекает со всей Н.Козинской, в конце подмерзает.

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wolkmart

Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы.

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Какой массовый наплыв гостей, аж из 4-х регионов!))

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Водители тонаров, бетономешалок и проч. - безбашенные! Этот чел на классике ещё лего отделался. Страшно становятся, когда урюки на китайских самосвалах с наращенными бортами и перегрузом несутся с превышением, зачастую - вылезая из полосы. Тоже каждый случай - пограничный: повезёт - не повезёт...

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