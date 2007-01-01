В Калужской области ищут 29-летнего мужчину
Игорь Кочетков пропал в городе Людиново. Об этом информирует поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".
Рост пропавшего 155 сантиметров. Игорь худощавого телосложения, у него темно-русые волосы и серые глаза.
Он был одет в черную футболку, серые джинсы, черные кроссовки с белыми полосками. Если вы располагаете какой-либо информацией, позвоните по номеру 8 800 700 54 52 или 112.
Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы....
Водители тонаров, бетономешалок и проч. - безбашенные! Этот чел на классике ещё лего отделался. Страшно становятся, когда урюки на китайских самосвалах с наращенными бортами и перегрузом несутся с превышением, зачастую - вылезая из полосы. Тоже каждый случай - пограничный: повезёт - не повезёт......