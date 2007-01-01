В Калужской области ищут 29-летнего мужчину

Последний раз его видели 11 августа.

Игорь Кочетков пропал в городе Людиново. Об этом информирует поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".

Рост пропавшего 155 сантиметров. Игорь худощавого телосложения, у него темно-русые волосы и серые глаза.

Он был одет в черную футболку, серые джинсы, черные кроссовки с белыми полосками. Если вы располагаете какой-либо информацией, позвоните по номеру 8 800 700 54 52 или 112.