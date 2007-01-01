На Правом берегу подключают к сетевой инфраструктуре новую поликлинику
Уже отделана фасадная часть здания, сейчас подрядчик завершает укладку плитку на входных группах. Одновременно ведется работа на коммунальных сетях – этим заняты специалисты Водоканала.
На финальном этапе и работа внутри здания – плитка и линолеум укладываются на лестницах и всех трех этажах поликлиники.
На очереди чистовая отделка внутренних пространств. Территория вокруг также готовится к работам по благоустройству. Завозится грунт для клумб, также запланирована высадка деревьев.
Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы....
Водители тонаров, бетономешалок и проч. - безбашенные! Этот чел на классике ещё лего отделался. Страшно становятся, когда урюки на китайских самосвалах с наращенными бортами и перегрузом несутся с превышением, зачастую - вылезая из полосы. Тоже каждый случай - пограничный: повезёт - не повезёт......