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Общество

На Правом берегу подключают к сетевой инфраструктуре новую поликлинику

Как сообщил в среду, 21 августа, Минстрой Калужской области, учреждение сможет принимать и взрослых, и детей
Михаил Тырин
09:22 сегодня
0 196
Фото Минстрой и ЖКХ Калужской области
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Уже отделана фасадная часть здания, сейчас подрядчик завершает укладку плитку на входных группах. Одновременно ведется работа на коммунальных сетях – этим заняты специалисты Водоканала.

На финальном этапе и работа внутри здания – плитка и линолеум укладываются на лестницах и всех трех этажах поликлиники.

На очереди чистовая отделка внутренних пространств. Территория вокруг также готовится к работам по благоустройству. Завозится грунт для клумб, также запланирована высадка деревьев.

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4еловек

А перекройте себе горло

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Белый Орёл

А перекройте себе горло

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ajax

Предварительно, в среду, 21 августа...

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4 2911
Александр Щербаков

было дело они там даже буфер из автомобильных покрышек ставили.

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14:33 21.08
4 2911
mrTJohn

Может, надо уже какой-нибудь щадящий забор там поставить, чтоб не в смятку?

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В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:07 21.08
4 2911
mrTJohn

С завидной регулярностью ФСИНовский забор сносят. Крутой спуск и поворот в конце на 90 грд. не каждый гонщик осилит. Особенно в период, когда вода, что стекает со всей Н.Козинской, в конце подмерзает.

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В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:06 21.08
4 2911
wolkmart

Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы.

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12:21 21.08
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ajax

Какой массовый наплыв гостей, аж из 4-х регионов!))

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12:13 21.08
1 509
ajax

Водители тонаров, бетономешалок и проч. - безбашенные! Этот чел на классике ещё лего отделался. Страшно становятся, когда урюки на китайских самосвалах с наращенными бортами и перегрузом несутся с превышением, зачастую - вылезая из полосы. Тоже каждый случай - пограничный: повезёт - не повезёт...

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