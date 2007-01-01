На Правом берегу подключают к сетевой инфраструктуре новую поликлинику

Как сообщил в среду, 21 августа, Минстрой Калужской области, учреждение сможет принимать и взрослых, и детей

Уже отделана фасадная часть здания, сейчас подрядчик завершает укладку плитку на входных группах. Одновременно ведется работа на коммунальных сетях – этим заняты специалисты Водоканала.

На финальном этапе и работа внутри здания – плитка и линолеум укладываются на лестницах и всех трех этажах поликлиники.

На очереди чистовая отделка внутренних пространств. Территория вокруг также готовится к работам по благоустройству. Завозится грунт для клумб, также запланирована высадка деревьев.