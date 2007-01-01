Геннадий Новосельцев принял участие в акции «Собери ребёнка в школу»
Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев по традиции вручил подарки воспитанникам Калужского центра адаптивной физкультуры и спорта «Лидер».
Рюкзак со всем необходимым, корзинку с фруктами и сладостями, а также книгу калужской писательницы Светланы Понамаревой «Наш папа – герой» Геннадий Новосельцев передал Кире.
- Именно в «Лидере» состоялось наше знакомство, где я несколько лет назад был в качестве приглашенного гостя на одном из мероприятий. Тогда Кира вместе со своими друзьями выступала с замечательным танцевальным номером. С тех пор с «лидерцами», его педагогами и бессменным руководителем Татьяной Мамоновой дружим. Поддерживаем ребят и сам центр, - рассказал Геннадий Новосельцев на своих страницах в социальных сетях.
Также спикер парламента передал подарки ко Дню знаний Виктории – целеустремлённой художнице с твердым характером. В центре Вика раньше занималась танцами на колясках. Теперь вместо танцев она ходит в изостудию "Графика", и каждую свободную минуту посвящает своим картинам. В будущем она мечтает стать дизайнером. Увлекается игрой бочча, в которой делает большие успехи.
Геннадий Новосельцев поздравил детей с наступающим Днём знаний. Пожелал интересной учёбы, хороших оценок, ярких событий и открытий.
Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы....
Водители тонаров, бетономешалок и проч. - безбашенные! Этот чел на классике ещё лего отделался. Страшно становятся, когда урюки на китайских самосвалах с наращенными бортами и перегрузом несутся с превышением, зачастую - вылезая из полосы. Тоже каждый случай - пограничный: повезёт - не повезёт......
Я недоволен новыми автобусами. Находящиеся на стоянке на ул. Герцена, осуществляют стоянку с работающим двигателем. Замечено, что работают они и 15 минут, и 20, и даже больше часа. Это очень шумно, неэкологично и не экономично. В соцсетях пишут о похожей ситуации на Калуге-1. Горуправа дала ответ: "С автобусами проблем нет. Во время стоянки, чтобы охладить коробку передач, автобус должен некоторое время работать. Это техническая особенность." Во как! Интересно, на ночь их хоть глушат?...
Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.