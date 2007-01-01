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Общество

Геннадий Новосельцев принял участие в акции «Собери ребёнка в школу»

В рамках ежегодной акции «Единой России» «Собери ребёнка в школу» депутаты областного парламента помогают подготовиться к новому учебному году многодетным и малообеспеченным семьям, детям с ограниченными возможностями здоровья, школьникам из семей военнослужащих - участников СВО.
16:15 сегодня
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Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев по традиции вручил подарки воспитанникам Калужского центра адаптивной физкультуры и спорта «Лидер».

Рюкзак со всем необходимым, корзинку с фруктами и сладостями, а также книгу калужской писательницы Светланы Понамаревой «Наш папа – герой» Геннадий Новосельцев передал Кире.

- Именно в «Лидере» состоялось наше знакомство, где я несколько лет назад был в качестве приглашенного гостя на одном из мероприятий. Тогда Кира вместе со своими друзьями выступала с замечательным танцевальным номером. С тех пор с «лидерцами», его педагогами и бессменным руководителем Татьяной Мамоновой дружим. Поддерживаем ребят и сам центр, - рассказал Геннадий Новосельцев на своих страницах в социальных сетях.

Также спикер парламента передал подарки ко Дню знаний Виктории – целеустремлённой художнице с твердым характером. В центре Вика раньше занималась танцами на колясках. Теперь вместо танцев она ходит в изостудию "Графика", и каждую свободную минуту посвящает своим картинам. В будущем она мечтает стать дизайнером. Увлекается игрой бочча, в которой делает большие успехи.

Геннадий Новосельцев поздравил детей с наступающим Днём знаний. Пожелал интересной учёбы, хороших оценок, ярких событий и открытий.

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