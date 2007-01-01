В Обнинске впервые в Калужской области заработал умный остановочный комплекс
Цифровая экосистема МТС совместно с Администрацией города Обнинска и муниципальным учреждением «Благоустройство» впервые в Калужской области реализовали проект по оборудованию города современными остановочными комплексами. Первая «умная остановка» установлена и запущена в эксплуатацию в центре наукограда, на одной из ключевых транспортных артерий – остановке общественного транспорта на проспекте Маркса. Остановка оснащена системами безопасности, станциями подзарядки смартфонов и интерактивными онлайн-табло движения городского муниципального транспорта.
Экосистема подключила инновационный остановочный комплекс «Дом у дома» на проспекте Маркса, 49, города Обнинска к системам безопасности и онлайн-видеонаблюдению, а также запустила для пассажиров интерактивную дорожную карту. Видеокамеры, интегрированные в городскую систему «Безопасный город», обеспечивают безопасность горожан и муниципального имущества. С их помощью дежурные службы смогут контролировать в режиме онлайн обстановку как внутри комплекса, так и снаружи на улице. Горожане смогут планировать свои передвижения с помощью интерактивной дорожной карты, в которой отражаются все маршруты городского муниципального транспорта Обнинска. Кроме того, время до прибытия маршруток отображается специальном цифровом табло.
Помимо современного функционала, остановочный комплекс визуально вписан в городскую среду. Конструкция изготовлена из устойчивого к повреждениям полимерного материала – стеклокомпозита, что увеличивает срок активной эксплуатации даже в сложных городских условиях до 20 лет. Остекление конструкции и мультимедийных экранов выполнено из закаленного водонепроницаемого стекла, защищающего от неблагоприятных погодных явлений, а дизайн козырька позволяет не скапливаться на крыше снегу и другим осадкам. Комплекс оснащен астрономическими часами, что означает подстройку и включение подсветки остановки в автоматическом режиме с учетом времени года и продолжительности светового дня в Обнинске.
«Цифровые технологии помогают успешно решать самые актуальные социальные проблемы жителей и гостей Калуги, Обнинска и других крупных городов нашего региона. К примеру, установленные нами валидаторы в салонах городских автобусов Обнинска помогают оплачивать проезд быстро и удобно, а система мониторинга пассажиропотока, внедренная полтора года назад, помогает диспетчерским службам оперативно корректировать интервалы движения автобусов и таким образом сократить время ожидания маршрутки на остановке. Интерактивная дорожная карта поможет горожанам точно планировать свое время на поездки в общественном транспорте. Таких технологичных решений для транспортной системы города существует очень много – от видеонаблюдения в салонах автобусов до использования больших данных для строительства развязок ключевых городских магистралей. Уверена, пилотный запуск умной остановки в Обнинске станет началом развития современной и удобной дорожной инфраструктуры нашего региона», — прокомментировала директор МТС в Калужской области Александра Хахинова.
Установка первой в регионе многофункциональной остановки «Дом у дома» в Обнинске, оснащенный интеллектуальными системами, стала пилотным проектом компании МТС, Администрации города Обнинска и МАУ «Благоустройство». Проект реализован в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды».
«Мы на постоянной основе анализируем передовые практики в области цифровой трансформации транспортного комплекса, изучаем опыт Москвы и других регионов, а затем внедряем лучшие решения в транспортный комплекс Обнинска. Уже сейчас мы строим транспортную систему города будущего, когда все ее элементы – транспортные потоки, развитие дорожной сети, обновление городского автопарка и остановок общественного и частного транспорта связаны в единую четкую схему. А главное – чтобы все эти технологии служили верой и правдой жителям и гостям нашего города», — отметила глава Администрации города Обнинска Татьяна Леонова.
«Новый остановочный комплекс на пр. Маркса – это яркий пример современного решения, удобного и практичного для горожан. Он изготовлен из прочных материалов, устойчивых к вандализму и погодным условиям, и обеспечивает защиту от ветра и дождя. А зарядное устройство поможет горожанам оставаться на связи, даже если телефон разрядится», — рассказал директор МАУ «Благоустройство» Дмитрий Федоров.
Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы....
Водители тонаров, бетономешалок и проч. - безбашенные! Этот чел на классике ещё лего отделался. Страшно становятся, когда урюки на китайских самосвалах с наращенными бортами и перегрузом несутся с превышением, зачастую - вылезая из полосы. Тоже каждый случай - пограничный: повезёт - не повезёт......
Я недоволен новыми автобусами. Находящиеся на стоянке на ул. Герцена, осуществляют стоянку с работающим двигателем. Замечено, что работают они и 15 минут, и 20, и даже больше часа. Это очень шумно, неэкологично и не экономично. В соцсетях пишут о похожей ситуации на Калуге-1. Горуправа дала ответ: "С автобусами проблем нет. Во время стоянки, чтобы охладить коробку передач, автобус должен некоторое время работать. Это техническая особенность." Во как! Интересно, на ночь их хоть глушат?...
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