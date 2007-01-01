Я бы в токари пошёл…

Рост заказов и новые разработки открыли на ПАО «КАДВИ» множество интересных вакансий.

Просмотрев весь список, мы решили отправить журналиста на один рабочий день в цех крупного предприятия Калуги.

Владимир Андреев на время сменил профессию и вспомнил, чему его учили в школьные годы на уроках труда.

Финал ежегодного проекта агентства «Комсомольская правда — ​Калуга» под названием «Работодатель года» пройдёт осенью, а пока мы выясняем, насколько действительно комфортно работать на предприятиях региона.

Итак, очередной репортаж из серии «Журналист меняет профессию» посвящён КАДВИ.

А руки-­то помнят

В советские годы каждый старшеклассник раз в неделю ходил на занятия в учебно-производственный комбинат. У нас, по крайней мере, было так. Полдня мы учились различным профессиям. Я попал в группу токарей. В памяти уже стёрлось, какие детали и для чего мы делали, помню только маленькие токарные станочки, запах масла и горячего металла и этот ненавидимый мной синий халат и такого же цвета берет.

В дальнейшей жизни навыки токарного дела мне не пригодились. До конца июля 2024 года. Известие о том, что я на один день вместо журналиста стану токарем, застало меня врасплох. Тем более что идти предполагалось на знаменитый КАДВИ.

Сразу отмечу, синие халаты и береты остались в далеком прошлом. Выданная спецодежда и фирменная бейсболка прибавили оптимизма. Она удобная и красивая.

После обязательного инструктажа по технике безопасности знакомлюсь с наставником. Егор ОСИПОВ — ​токарь третьего разряда цеха точной механики. В цехе чисто и светло, вокруг станки с ЧПУ. Поначалу теряюсь, но затем вижу до боли знакомые очертания того самого из юношеского УПК токарного станка, только гораздо больших размеров.

Прошу попробовать, и, о чудо, руки, оказывается, помнят практически все необходимые для работы действия.

— Теперь мы работаем не на таких, у нас современные станки с ЧПУ, — ​посмеиваясь, говорит Егор. — ​Пойдёмте, покажу, попробуете поработать не в 70-х годах прошлого века, а в 2024-м.

Обучим с нуля

Безусловно, учитывая специфику предприятия, в цеха, работающие на оборонку, меня не пустили. Чтобы там работать, необходим особый допуск. Кстати, пакет оборонных заказов сегодня у

КАДВИ очень плотный. Некоторые цеха трудятся шесть дней в неделю. Однако для рабочих такой график не проблема, к тому же два раза в месяц, когда на карту приходит заработная плата, желание работать только растёт.

— Какие задержки, вы о чём? — ​удивляется мой наставник. — ​День в день, и суммы выросли. Только работай.

Меня как имеющего лишь остаточные навыки токарного дела допустили, и то под пристальным взглядом мастера, к изготовлению самых простых деталей для гражданской продукции.

На первый взгляд, всё просто. У каждого станка есть монитор, нужно набрать код определенной детали, процесса, закрепить болванку и кликнуть «вперёд». Станок сам вытачивает то, что заложено в его умных «мозгах». Пока болванка превращается в деталь, интересуюсь о новых кадрах.

— Приходят разные люди, кто-­то сразу схватывает, кому-­то приходится объяснять дольше, — ​рассказывает Егор Осипов. — ​Процент отсева, конечно, есть, но в целом нормальные ребята идут.

Слова токаря из цеха после моей первой смены подтвердила и начальник отдела по работе с персоналом КАДВИ.

— Сегодня мы принимаем и обучаем большое число рабочих разных профессий. У завода есть соответствующая лицензия министерства образования. На рабочих местах учим персонал от трёх до шести месяцев под руководством опытных наставников, причём сразу оформляем человека официально, с ученической зарплатой и всем обязательным соцпакетом, а после обучения присваиваем разряд, — ​поясняет начальник отдела по работе с персоналом Татьяна СУХАЯ. — ​К нам трудоустраиваются люди с разным образованием и опытом работы. Все находят себе дело по душе с хорошей оплатой.

Кроме приёма, как говорится, с улицы, на КАДВИ уже несколько лет существует полностью оправдавшая себя практика работы со студентами ссузов и вузов. Со второго курса профильного высшего учебного заведения студенты проходят практику и стажировку в цехах, лабораториях и конструкторских бюро предприятия.

Молодые специалисты получают много льгот, призывникам даётся отсрочка от армии.

— Мы ждём всех, кто любит труд и хочет у нас работать, а профессиональным премудростям научим, — ​говорит Татьяна Сухая.

Поработал — ​можно и отдохнуть

Первые полсмены пролетели незаметно, идём в раздевалку. Здесь тоже порядок, у каждого свой шкафчик. Кладу в выделенный мне фирменную бейсболку и направляюсь в столовую.

Вкусно поесть на КАДВИ в обеденное время можно в трёх столовых, причём оплатить еду можно своим пропуском. В этом случае работник получает значительную скидку на обед от предприятия. При желании можно взять с собой обед в контейнере. По качеству и количеству предлагаемых блюд всё очень достойно.

В обед мне удалось пообщаться с рабочими из других цехов. Узнав, что я не обычный ученик, ребята начали нахваливать то, что скрывается за пределами рабочего места. Это и пакет корпоративных льгот для работников и семей с детьми, новое оборудование, улучшение условий труда и создание новых рабочих мест. Мне рассказали о Дне семьи, который интересно прошёл в июле. Подарки всем детям к Новому году — ​это давняя и постоянная традиция завода.

Для своих сотрудников и их детей завод приобретает путевки в санатории и в оздоровительные детские лагеря, предоставляет билеты в театры и организует экскурсионные поездки.

— А вы наш стадион уже посмотрели? — ​спрашивает ВАЛЕРИЙ, рабочий лет сорока. — ​У нас он прямо на территории, тренируйся в любое удобное время. Там на площадках играют и в большой теннис, и в футбол. А в 69-м корпусе есть хороший спортзал, там можно в настольный теннис поиграть, в волейбол, баскетбол, мышцу на тренажёрах покачать.

Кстати, о волейболе. Есть на КАДВИ своя спортивная команда по этому виду спорта. В нынешнем году она заняла призовое место в городских соревнованиях. А в совокупности по всем видам спорта КАДВИ занимает первое место в Калуге среди команд предприятий города. Третий год подряд спортсмены завода лидируют и в областной профильной спартакиаде.

Не только оборонка

После обеда возвращаюсь в ставший немного родным цех. Заметил, что даже походка у меня изменилась. Более степенной стала, уверенной. За этот по-­настоящему рабочий день мне доверили попробовать поработать на нескольких станках. В этом цехе производят детали для гражданской продукции. Рабочие с гордостью говорили о том, что, к примеру, их электростанции дают электричество на крупнейшие месторождения нефти и газа.

Газотурбинные двигатели для нефтегазовых компаний страны завод производит уже пять лет. Они достойно работают в жёстких зимних условиях Крайнего Севера. Электростанции запускаются без проблем даже при минус 50 градусах Цельсия. Предприятие сотрудничает с крупнейшими нефтегазовыми холдингами России.

Не забывают на КАДВИ и о простых потребителях. Производство садовой техники, мотоблоков сегодня уверенно расширяется.

Сняв после смены удобный рабочий комбинезон и выйдя из проходной КАДВИ, я с неким удивлением даже подумал о том, как изменились условия работы на большом заводе. Все разговоры «да там от звонка до звонка» от лукавого. Они разбиваются напрочь. Ведь на КАДВИ реально интересно работать.

Кстати, в тот день стало известно, что КАДВИ присвоено первое место в региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности-2024» в номинации «За развитие кадрового потенциала в организации производственной сферы».