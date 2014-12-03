Банк – это безопасность, доверие и люди
В МОЗГОВОМ ЦЕНТРЕ
Фора-Банк объединяет более 160 офисов в 18 регионах по всей стране. Калужский филиал банка, расположившийся в примечательном здании на ул. Воронина, объединяет сеть офисов Фора-Банка в Калужском регионе, Подмосковье и Туле.
Именно туда было приглашено наше издание для знакомства с рабочей обстановкой и атмосферой обычного будничного дня.
Пожалуй, любой современный банк — это респектабельность, вежливость, идеальный порядок в интерьере. В Фора-Банке ко всему этому добавляется ещё одно чувство — особое дружелюбие, которое ощущается в отношении к клиентам и внутри коллектива.
Офис банка на ул. Воронина, д. 4 — это своего рода центральный мозг. Здесь сосредоточены все отделы, отвечающие за работу филиала, состоящего из более чем 30 офисов. Это руководство филиала, отдел развития бизнеса, и кадровая, и планово-экономическая, и юридическая, и другие многочисленные службы. В их числе и подразделение, обеспечивающее безопасность, которой здесь придаётся большое значение. Ведь безопасность — это не просто охранник у входа. Это целая система проверок и экспертиз, призванная обеспечивать сохранность клиентских данных и средств.
В том, что в организации царит атмосфера дружелюбия, мы убедились и в клиентской зоне, и на всех этажах здания, где расположены светлые и просторные служебные кабинеты. Интересная деталь: Фора-Банк оказался одним из немногих учреждений, где персонал при виде фотокамеры не прячется за мониторами, а тепло приветствует и улыбается навстречу.
— Мы банк с человеческим лицом, — говорит старший специалист по рекламе Наталья Борисова. — И это касается не только общения с каждым клиентом, но и взаимодействия внутри коллектива.
Внутренний этикет общения в банке затрагивает не только клиентов, но также важен для результата в целом. Ведь хорошая работа должна делаться спокойно и в условиях полного понимания, взаимной поддержки.
ЧТО НУЖНО ДЛЯ НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
Мы знакомимся с Анной Хомутовой, на которую возложена работа по обучению сотрудников как новичков, так и уже действующих.
— Для каждого сотрудника создана специальная программа адаптации, — говорит Анна. — Она включает и правила корпоративного стиля, и профессиональную этику, и порядок взаимодействия с клиентами, а также с коллегами. Обязательны к освоению правила внешнего вида и деловой переписки. Новый сотрудник обязательно получает наставника.
Наряду с проверенными деловыми методиками Фора-Банк оттачивает и свой особый фирменный стиль работы с клиентами.
— Сейчас клиенту нужен индивидуальный подход, что включает в себя индивидуальную консультацию, поиск подходящего продукта и условий, оперативное оформление и главное — безопасность, — продолжает Наталья Борисова. — Придя или позвонив в наш банк, вы гарантированно получите консультацию от настоящего специалиста, который не заставит ждать в очереди или на трубке. В нашей переговорной регулярно собираются специалисты, которые кропотливо изучают заявки клиентов, стараясь найти оптимальное решение для каждого.
Кроме создания приятного делового климата, Фора-Банк проводит многочисленные внеслужебные встречи, направленные на сплочение коллектива, укрепление здоровья, активный отдых. Ежегодные корпоративные мероприятия, участие в спортивных командных играх и совместные тренировки в оборудованном зале — так складывается неформальное общение, которое формирует по-настоящему дружественную атмосферу между сотрудниками, а также даёт возможность проявить свои таланты, взаимовыручку и слаженность совместных действий.
Что ж, хорошая работа требует достойного отдыха и сплочённости.
Ведь завтра — новые задачи, новые этапы развития и новые достижения.
Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы....
Водители тонаров, бетономешалок и проч. - безбашенные! Этот чел на классике ещё лего отделался. Страшно становятся, когда урюки на китайских самосвалах с наращенными бортами и перегрузом несутся с превышением, зачастую - вылезая из полосы. Тоже каждый случай - пограничный: повезёт - не повезёт......
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