Банк – это безопасность, доверие и люди

Крупная финансовая организация показала корреспонденту «КП» свою жизнь изнутри

В МОЗГОВОМ ЦЕНТРЕ

Фора-­Банк объединяет более 160 офисов в 18 регионах по всей стране. Калужский филиал банка, расположившийся в примечательном здании на ул. Воронина, объединяет сеть офисов Фора-­Банка в Калужском регионе, Подмосковье и Туле.

Именно туда было приглашено наше издание для знакомства с рабочей обстановкой и атмосферой обычного будничного дня.

Пожалуй, любой современный банк — ​это респектабельность, вежливость, идеальный порядок в интерьере. В Фора-­Банке ко всему этому добавляется ещё одно чувство — особое дружелюбие, которое ощущается в отношении к клиентам и внутри коллектива.

Офис банка на ул. Воронина, д. 4 — ​это своего рода центральный мозг. Здесь сосредоточены все отделы, отвечающие за работу филиала, состоящего из более чем 30 офисов. Это руководство филиала, отдел развития бизнеса, и кадровая, и планово-­экономическая, и юридическая, и другие многочисленные службы. В их числе и подразделение, обеспечивающее безопасность, которой здесь придаётся большое значение. Ведь безопасность — ​это не просто охранник у входа. Это целая система проверок и экспертиз, призванная обеспечивать сохранность клиентских данных и средств.

В том, что в организации царит атмосфера дружелюбия, мы убедились и в клиентской зоне, и на всех этажах здания, где расположены светлые и просторные служебные кабинеты. Интересная деталь: Фора-­Банк оказался одним из немногих учреждений, где персонал при виде фотокамеры не прячется за мониторами, а тепло приветствует и улыбается навстречу.

— Мы банк с человеческим лицом, — ​говорит старший специалист по рекламе Наталья Борисова. — ​И это касается не только общения с каждым клиентом, но и взаимодействия внутри коллектива.

Внутренний этикет общения в банке затрагивает не только клиентов, но также важен для результата в целом. Ведь хорошая работа должна делаться спокойно и в условиях полного понимания, взаимной поддержки.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

Мы знакомимся с Анной Хомутовой, на которую возложена работа по обучению сотрудников как новичков, так и уже действующих.

— Для каждого сотрудника создана специальная программа адаптации, — ​говорит Анна. — ​Она включает и правила корпоративного стиля, и профессиональную этику, и порядок взаимодействия с клиентами, а также с коллегами. Обязательны к освоению правила внешнего вида и деловой переписки. Новый сотрудник обязательно получает наставника.

Наряду с проверенными деловыми методиками Фора-­Банк оттачивает и свой особый фирменный стиль работы с клиентами.

— Сейчас клиенту нужен индивидуальный подход, что включает в себя индивидуальную консультацию, поиск подходящего продукта и условий, оперативное оформление и главное — безопасность, — ​продолжает Наталья Борисова. — ​Придя или позвонив в наш банк, вы гарантированно получите консультацию от настоящего специалиста, который не заставит ждать в очереди или на трубке. В нашей переговорной регулярно собираются специалисты, которые кропотливо изучают заявки клиентов, стараясь найти оптимальное решение для каждого.

Кроме создания приятного делового климата, Фора-­Банк проводит многочисленные внеслужебные встречи, направленные на сплочение коллектива, укрепление здоровья, активный отдых. Ежегодные корпоративные мероприятия, участие в спортивных командных играх и совместные тренировки в оборудованном зале — ​так складывается неформальное общение, которое формирует по-настоящему дружественную атмосферу между сотрудниками, а также даёт возможность проявить свои таланты, взаимовыручку и слаженность совместных действий.

Что ж, хорошая работа требует достойного отдыха и сплочённости.

Ведь завтра — ​новые задачи, новые этапы развития и новые достижения.