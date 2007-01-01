Геннадий Новосельцев поздравил жителей области с Днём Государственного флага России
Уважаемые жители Калужской области!
Российский флаг – символ, отражающий ключевые принципы и ценности нации: честь и мужество, силу и благородство. Он олицетворяет богатую историю России, объединяет народы нашей страны в их стремлении к развитию, процветанию, к защите национальных интересов.
Сегодня мы отстаиваем свой суверенитет, духовные и нравственные ценности. Российские военнослужащие, среди которых немало жителей Калужской области, выполняют задачи спецоперации и поднимают флаг как символ верности и преданности Отечеству. Всё больше граждан объединяется для помощи защитникам в тылу. Вместе мы обязательно победим!
Пусть всегда в наших сердцах живёт чувство гордости за нашу державу, а флаг России развевается над мирной, счастливой и сильной страной! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, уверенности в собственных силах, мира, благополучия и скорейшей Победы! Берегите себя, своих близких, свое Отечество!
Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев,
депутаты регионального парламента
Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы....
Водители тонаров, бетономешалок и проч. - безбашенные! Этот чел на классике ещё лего отделался. Страшно становятся, когда урюки на китайских самосвалах с наращенными бортами и перегрузом несутся с превышением, зачастую - вылезая из полосы. Тоже каждый случай - пограничный: повезёт - не повезёт......
Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.