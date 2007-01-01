Геннадий Новосельцев поздравил жителей области с Днём Государственного флага России

В этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР".

Уважаемые жители Калужской области!

Российский флаг – символ, отражающий ключевые принципы и ценности нации: честь и мужество, силу и благородство. Он олицетворяет богатую историю России, объединяет народы нашей страны в их стремлении к развитию, процветанию, к защите национальных интересов.

Сегодня мы отстаиваем свой суверенитет, духовные и нравственные ценности. Российские военнослужащие, среди которых немало жителей Калужской области, выполняют задачи спецоперации и поднимают флаг как символ верности и преданности Отечеству. Всё больше граждан объединяется для помощи защитникам в тылу. Вместе мы обязательно победим!

Пусть всегда в наших сердцах живёт чувство гордости за нашу державу, а флаг России развевается над мирной, счастливой и сильной страной! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, уверенности в собственных силах, мира, благополучия и скорейшей Победы! Берегите себя, своих близких, свое Отечество!

Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев,

депутаты регионального парламента