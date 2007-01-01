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Общество

Геннадий Новосельцев поздравил жителей области с Днём Государственного флага России

В этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР".
09:07 сегодня
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Уважаемые жители Калужской области!

Российский флаг – символ, отражающий ключевые принципы и ценности нации: честь и мужество, силу и благородство. Он олицетворяет богатую историю России, объединяет народы нашей страны в их стремлении к развитию, процветанию, к защите национальных интересов.

Сегодня мы отстаиваем свой суверенитет, духовные и нравственные ценности. Российские военнослужащие, среди которых немало жителей Калужской области, выполняют задачи спецоперации и поднимают флаг как символ верности и преданности Отечеству. Всё больше граждан объединяется для помощи защитникам в тылу. Вместе мы обязательно победим!

Пусть всегда в наших сердцах живёт чувство гордости за нашу державу, а флаг России развевается над мирной, счастливой и сильной страной! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, уверенности в собственных силах, мира, благополучия и скорейшей Победы! Берегите себя, своих близких, свое Отечество!

 

Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев,

депутаты регионального парламента

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А перекройте себе горло

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ajax

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Александр Щербаков

было дело они там даже буфер из автомобильных покрышек ставили.

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14:33 21.08
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mrTJohn

Может, надо уже какой-нибудь щадящий забор там поставить, чтоб не в смятку?

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14:07 21.08
4 2911
mrTJohn

С завидной регулярностью ФСИНовский забор сносят. Крутой спуск и поворот в конце на 90 грд. не каждый гонщик осилит. Особенно в период, когда вода, что стекает со всей Н.Козинской, в конце подмерзает.

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14:06 21.08
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wolkmart

Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы.

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ajax

Какой массовый наплыв гостей, аж из 4-х регионов!))

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Водители тонаров, бетономешалок и проч. - безбашенные! Этот чел на классике ещё лего отделался. Страшно становятся, когда урюки на китайских самосвалах с наращенными бортами и перегрузом несутся с превышением, зачастую - вылезая из полосы. Тоже каждый случай - пограничный: повезёт - не повезёт...

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