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Главная Новости Общество Депутаты Гордумы за счёт личных средств приобрели автомобиль «Нива» для наших земляков, участвующих в специальной военной операции
Общество

Депутаты Гордумы за счёт личных средств приобрели автомобиль «Нива» для наших земляков, участвующих в специальной военной операции

Софья Фирсова
10:42 сегодня
0 541
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- Это уже далеко не первый автомобиль повышенный проходимости, который депутаты передают в зону проведения СВО. Машина специально подготовлена для тяжёлых полевых условий эксплуатации, уверен, она хорошо послужит нашим ребятам. Юные калужане, обучающиеся в центре для детей с ограниченными возможностями имени Ф.А. Рау, также приготовили подарок для бойцов – Икону Богородицы, – сообщил Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.  

Военные поблагодарили за помощь депутатов Городской Думы Калуги, партию «Единая Россия» и всех неравнодушных калужан.

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Лента комментариев
Александр Щербаков

было дело они там даже буфер из автомобильных покрышек ставили.

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В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:33 сегодня
3 1898
mrTJohn

Может, надо уже какой-нибудь щадящий забор там поставить, чтоб не в смятку?

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:07 сегодня
3 1898
mrTJohn

С завидной регулярностью ФСИНовский забор сносят. Крутой спуск и поворот в конце на 90 грд. не каждый гонщик осилит. Особенно в период, когда вода, что стекает со всей Н.Козинской, в конце подмерзает.

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:06 сегодня
3 1898
wolkmart

Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы.

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12:21 сегодня
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ajax

Какой массовый наплыв гостей, аж из 4-х регионов!))

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12:13 сегодня
1 333
ajax

Водители тонаров, бетономешалок и проч. - безбашенные! Этот чел на классике ещё лего отделался. Страшно становятся, когда урюки на китайских самосвалах с наращенными бортами и перегрузом несутся с превышением, зачастую - вылезая из полосы. Тоже каждый случай - пограничный: повезёт - не повезёт...

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mrTJohn

А может, это просто инфляция?

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maks17

А где ж торжественное открытие проезда по Синим мостам, так конкретно обещанное к Дню города?

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Опубликована полная афиша Дня города Калуги - 2024
10:04 сегодня
1 5143
sergey_l

Я недоволен новыми автобусами. Находящиеся на стоянке на ул. Герцена, осуществляют стоянку с работающим двигателем. Замечено, что работают они и 15 минут, и 20, и даже больше часа. Это очень шумно, неэкологично и не экономично. В соцсетях пишут о похожей ситуации на Калуге-1. Горуправа дала ответ: "С автобусами проблем нет. Во время стоянки, чтобы охладить коробку передач, автобус должен некоторое время работать. Это техническая особенность." Во как! Интересно, на ночь их хоть глушат?

...
Авто и транспорт
Калужане остались довольны изменениями в автобусах северного направления
20:01 20.08
4 1901
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Музыка и танго: что посетить калужанам в ближайшие дни
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