Депутаты Гордумы за счёт личных средств приобрели автомобиль «Нива» для наших земляков, участвующих в специальной военной операции

- Это уже далеко не первый автомобиль повышенный проходимости, который депутаты передают в зону проведения СВО. Машина специально подготовлена для тяжёлых полевых условий эксплуатации, уверен, она хорошо послужит нашим ребятам. Юные калужане, обучающиеся в центре для детей с ограниченными возможностями имени Ф.А. Рау, также приготовили подарок для бойцов – Икону Богородицы, – сообщил Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Военные поблагодарили за помощь депутатов Городской Думы Калуги, партию «Единая Россия» и всех неравнодушных калужан.