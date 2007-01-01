Депутаты Гордумы за счёт личных средств приобрели автомобиль «Нива» для наших земляков, участвующих в специальной военной операции
- Это уже далеко не первый автомобиль повышенный проходимости, который депутаты передают в зону проведения СВО. Машина специально подготовлена для тяжёлых полевых условий эксплуатации, уверен, она хорошо послужит нашим ребятам. Юные калужане, обучающиеся в центре для детей с ограниченными возможностями имени Ф.А. Рау, также приготовили подарок для бойцов – Икону Богородицы, – сообщил Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.
Военные поблагодарили за помощь депутатов Городской Думы Калуги, партию «Единая Россия» и всех неравнодушных калужан.
Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы....
Водители тонаров, бетономешалок и проч. - безбашенные! Этот чел на классике ещё лего отделался. Страшно становятся, когда урюки на китайских самосвалах с наращенными бортами и перегрузом несутся с превышением, зачастую - вылезая из полосы. Тоже каждый случай - пограничный: повезёт - не повезёт......
Я недоволен новыми автобусами. Находящиеся на стоянке на ул. Герцена, осуществляют стоянку с работающим двигателем. Замечено, что работают они и 15 минут, и 20, и даже больше часа. Это очень шумно, неэкологично и не экономично. В соцсетях пишут о похожей ситуации на Калуге-1. Горуправа дала ответ: "С автобусами проблем нет. Во время стоянки, чтобы охладить коробку передач, автобус должен некоторое время работать. Это техническая особенность." Во как! Интересно, на ночь их хоть глушат?...