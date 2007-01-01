Жители Калужской области собрали очередной гуманитарный груз для участников СВО
Как рассказал председатель калужского регионального отделения «Российский союз ветеранов» Алексей Гунько, помощь собирали всем миров. Участие приняли калужские организации и предприятия, волонтерские команды и просто неравнодушные люди.
В этот раз специальная доставка не понадобилась, военные сами прислали вместительный грузовик «Урал», проходивший транзитом через Калугу.
- Не было ни одного человека или организации, которые не отозвались бы на нашу просьбу помочь солдатам, - отмечают представители «Российского союза ветеранов»
В состав груза вошли продукты питания, средства гигиены, печи, а также, что особенно важно и актуально, средства радиоэлектронной борьбы для защиты от вражеских дронов.
Я недоволен новыми автобусами. Находящиеся на стоянке на ул. Герцена, осуществляют стоянку с работающим двигателем. Замечено, что работают они и 15 минут, и 20, и даже больше часа. Это очень шумно, неэкологично и не экономично. В соцсетях пишут о похожей ситуации на Калуге-1. Горуправа дала ответ: "С автобусами проблем нет. Во время стоянки, чтобы охладить коробку передач, автобус должен некоторое время работать. Это техническая особенность." Во как! Интересно, на ночь их хоть глушат?...
Автобусы ходят достаточно стабильно, кондиционеры худо-бедно, но работают , а теперь ещё и валидаторы, наконец-то, подключили. Время в пути сократилось. Такими темпами скоро и жаловаться не на что будет. Спасибо большое за это! - написала одна из наших читательниц. А вы что думаете по этому поводу? Согласны с таким мнением? Пишите в комментариях....