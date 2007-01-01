Жители Калужской области собрали очередной гуманитарный груз для участников СВО

Во вторник, 20 августа, груз отправился к нашим землякам под Сватово

Как рассказал председатель калужского регионального отделения «Российский союз ветеранов» Алексей Гунько, помощь собирали всем миров. Участие приняли калужские организации и предприятия, волонтерские команды и просто неравнодушные люди.

В этот раз специальная доставка не понадобилась, военные сами прислали вместительный грузовик «Урал», проходивший транзитом через Калугу.

- Не было ни одного человека или организации, которые не отозвались бы на нашу просьбу помочь солдатам, - отмечают представители «Российского союза ветеранов»

В состав груза вошли продукты питания, средства гигиены, печи, а также, что особенно важно и актуально, средства радиоэлектронной борьбы для защиты от вражеских дронов.